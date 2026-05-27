قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى قۇربان ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەل تۇرعىندارىن قۇربان ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قۇرمەتتى وتانداستار!
قاسيەتتى قۇربان ايت مەرەكەسى قۇتتى بولسىن! حالقىمىزدىڭ رۋحاني ومىرىندە ەرەكشە ورىن الاتىن بۇل مەيرامدى بۇكىل مۇسىلمان قاۋىمى ءقادىر تۇتادى. وسى كيەلى مەرەكەدە رۋحاني كەمەلدەنۋگە جول اشاتىن مەيىرىمدىلىك پەن قايىرىمدىلىق، ءوزارا قۇرمەت پەن سەنىم، جاناشىرلىق پەن تىلەۋلەستىك قاسيەتتەرى كەڭىنەن دارىپتەلەدى.
قۇربان ايت كۇندەرى ازاماتتارىمىز وزگەگە قول ۇشىن بەرۋ، ۇلكەنگە قۇرمەت، كىشىگە ىزەت كورسەتۋ جانە ەل بولاشاعى ءۇشىن ورتاق جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنۋ ايرىقشا ماڭىزدى ەكەنىن ۇعىنا تۇسەدى. بۇل - ادىلدىك پەن ادامگەرشىلىكتى، وي مەن سانا تازالىعىن ارقاۋ ەتكەن يسلام ءىلىمىنىڭ ۇلاعاتىن دۇرىس ءتۇسىنىپ، تاعىلىمىن تەرەڭىرەك تانۋعا زور ىقپال ەتەتىن ەرەكشە كەزەڭ.
تۇپتەپ كەلگەندە، ءبىزدىڭ اسىل ءدىنىمىز دە، ەلىمىزدەگى باسقا ءداستۇرلى دىندەر دە حالقىمىزدىڭ رۋحاني دامۋىنا، ۇرپاقتار اراسىنداعى ساباقتاستىق پەن قوعامداعى ىنتىماق-بىرلىكتىڭ ارتۋىنا نەگىز بولىپ وتىر.
ءبارىمىز ءۇشىن ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىگى مەن تاۋەلسىزدىگىنەن بيىك ەشنارسە جوق. كونستيتۋتسيا - حالقىمىزدىڭ بولمىس-ءبىتىمىنىڭ ايناسى، ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدىڭ وزەگى. سوندىقتان ەل تۇتاستىعىن كۇشەيتۋ، ەتنوسارالىق جانە كونفەسسياارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋ مەملەكەت ساياساتىنىڭ اسا ماڭىزدى باعىتى، كونستيتۋتسيالىق مىندەتى سانالادى.
ەل ىشىندەگى تۇراقتىلىق پەن تىنىشتىقتى كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاۋ - ءاربىر وتانشىل ازاماتتىڭ پەرزەنتتىك پارىزى. بۇل - قازىرگىدەي الماعايىپ زاماندا مەملەكەتىمىزدى ودان ءارى كوركەيتىپ، ادىلەتتى جانە وزىق قازاقستاندى قۇرۋدىڭ بىردەن-ءبىر شارتى.
ءبىز الداعى ۋاقىتتا حالقىمىزدىڭ ىرىستى ىنتىماعى مەن جاسامپاز رۋحىنىڭ ارقاسىندا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەمىز. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن. بارشاڭىزعا زور دەنساۋلىق پەن باق-بەرەكە تىلەيمىن!
قۇربان ايت قابىل بولسىن!
ايتا كەتەيىك، بۇگىن كۇللى مۇسىلمان قاۋىمى اسىعا كۇتەتىن قاسيەتتى قۇربان ايت مەرەكەسى باستالدى.