قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندا كوشى-قون ۇدەرىستەرى وڭتايلاندىرىلىپ جاتقانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن بىلىكتى ماماندار شاقىرۋ جانە ينۆەستيتسيا تارتۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعانىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندى جايلى ايماقتىق حاب رەتىندە تانىتۋ ءۇشىن كوشى-قون ۇدەرىستەرى وڭتايلاندىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
— ونىڭ ءبارى تولىق سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلەدى. تاياۋدا قولدانىسقا ەنگىزىلگەن «التىن ۆيزا» وسى باعىتتاعى ەلەۋلى شەشىمدەردىڭ ءبىرى بولدى. بۇل ۆيزانىڭ يەگەرلەرى ۇزاق ۋاقىت بويى ەلىمىزدىڭ رەزيدەنتى بولا الادى. ارتىق اكىمشىلىك جۇكتەمەدەن بوساتىلادى. ولارعا ەداۋىر سالىق جەڭىلدىگى بەرىلەدى. باعدارلاماعا قاتىسۋشىلاردىڭ جانە ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قازاقستان ازاماتتارىمەن بىردەي ساپالى ءبىلىم الۋعا، مەديتسينالىق قىزمەتتى پايدالانۋعا مۇمكىندىگى بولادى، — دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكتىنى ءتيىمدى قولدانۋ ءۇشىن دەرەكتەرگە باعدارلانعان باسقارۋ مودەلىن ەنگىزۋ كەرەك دەپ سانايدى.
— جۇيەلەنگەن دەرەكتەر — جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋدىڭ ەكونوميكالىق نەگىزى. مۇنداي دەرەكتەر تەحنولوگيانىڭ الەۋەتىن پايدالانىپ، ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا جول اشادى. وسى رەتتە ءتىل بۇكىل جۇيەنى بىرىكتىرەتىن باستى قۇرال بولۋى ءتيىس. ەڭ الدىمەن، قازاق ءتىلىن زاماناۋي سيفرلىق جۇيەلەرگە تولىق كىرىكتىرۋ كەرەك. سوندا عانا دەرەكتەردى قۇرىلىمداپ، يننوۆاتسيانى بارلىق سالاعا ەنگىزەمىز. ورتاق دەرەكتەر جيناقتالىپ، ءوزارا ۇيلەسىمدى جانە ماشينا وقي الاتىنداي فورماتتا بولۋى ءتيىس. ايتپەسە، ەڭ مىقتى الگوريتمنىڭ ءوزى دۇرىس جۇمىس ىستەمەيدى، ونىڭ ەش پايداسى بولمايدى.
قازىر اسا قۇندى اقپاراتتىڭ كوبى ارحيۆتەردە شاڭ باسىپ جاتىر. ونىڭ ءبارىن سيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ قاجەت. ءبىز ۋاقىتتان ۇتىلىپ، مۇمكىندىكتى پايدالانا الماي جاتىرمىز. ۇكىمەت جاساندى ينتەللەكت ۇلگىلەرىن وقىتۋ ءۇشىن ارحيۆتەردەگى جانە قولدانىستاعى مالىمەتتەردى ساپالى دەرەكتەر تورابىنا جيناقتاۋى ءتيىس. بۇل جۇمىسقا دەرەۋ كىرىسكەن ءجون. بۇدان بولەك، ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى دەرەكتەر ساپاسىن ايقىندايتىن ۇلتتىق ستاندارتتى بەكىتۋى كەرەك. ول ەكونوميكا، عىلىم جانە بيزنەس وكىلدەرىنە قولجەتىمدى بولعانى ابزال.
جالپى، دەرەكتەرگە باعدارلانعان باسقارۋ ۇلگىسىنە تولىق كوشۋ ءۇشىن ۇكىمەت مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ نورماتيۆتىك بازاسى مەن مازمۇنىن قايتا قاراپ شىعۋى ءتيىس. مالىمەتتەردى جۇيەلەپ، «دەرەكتەر قويماسى» دەپ اتالاتىن ءبىرىڭعاي جەلىگە كىرىكتىرۋ ماڭىزدى. جۇمىستىڭ تيىمدىلىگى سوعان قاراپ باعالانادى. ءبىز وسى باعىتتا شۇعىل شارالاردى قولعا الماساق، سالىنعان ينۆەستيتسيا قۇمعا سىڭگەن سۋداي جوق بولادى، — دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ كەلەسى وتىرىسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى ونەركاسىپكە ەنگىزۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋدى ۇسىندى.
مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى مودەلدىڭ اۋقىمىنا قاراي ەمەس، كەرىسىنشە ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىمەن قانشالىقتى ۇيلەسىم تاپقانىنا بايلانىستى انىقتالاتىنىن ايتتى.
- شىن مانىندە، پاراديگمالار تۇبەگەيلى وزگەرىپ جاتىر. جاساندى ينتەللەكتىنى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە پايدالانۋ ءوسىمنىڭ باستى فاكتورى سانالا باستادى. سوندىقتان بىزگە دەرەكتەردى، ۇدەرىستەر مەن ادامداردى بىرىكتىرەتىن ءبىرتۇتاس جۇيە قۇرۋ قاجەت. وسىنداي نەگىز قالىپتاسقاندا عانا پيلوتتىق شەشىمدەرمەن شەكتەلمەي، جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكانىڭ بارلىق سەكتورىنا ەنگىزۋگە جول اشىلادى. جاھانداعى تەحنولوگيالىق جارىستا بىردە ءبىر ەل ءوز بەتىنشە جاساندى ينتەللەكت الەۋەتىن تولىق پايدالانا المايدى. جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس، ەڭ الدىمەن، ەكونوميكا جانە سيفرلىق پلاتفورما سالاسىندا كەلىسىلگەن تاسىلدەر ازىرلەپ، وزىق تاجىريبەلەرمەن الماسۋ ءۇشىن قۇرىلدى. وسىعان وراي كەڭەستىڭ كەلەسى وتىرىسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى ونەركاسىپكە ەنگىزۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋ قاجەت دەپ ويلايمىن. ويتكەنى ءوندىرىس - قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم وندىرەتىن جانە جاڭا تەحنولوگيانى سىناپ كورەتىن ەڭ باستى الاڭ. بۇل ورايدا تاۋ-كەن كەشەنى، ەنەرگەتيكا، اگروونەركاسىپ سەكتورى، لوگيستيكا سالالارىنداعى ونىمدىلىكتى ارتتىرۋ، شىعىندى ازايتۋ جانە باسقارۋ تيىمدىلىگىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرىنە باسا ءمان بەرۋدى ۇسىنامىن. يندۋستريالىق دەرەكتەردى دامىتىپ، ءوندىرىستىڭ سيفرلىق تەل نۇسقالارىن ەنگىزۋ، سونداي-اق پروتسەستەردى جاپپاي اۆتوماتتاندىرۋ ارقىلى ءبىز ستراتەگيالىق ماقساتتاردىڭ پىكىرتالاس كۇيىندە قالماي، ناقتى ىسكە ۇلاسۋىنا مۇمكىندىك جاسايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
جيىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ، Sinovation Ventures جانە 01.ai باس ديرەكتورى لي كاي فۋ، Cambrian Futures باس ديرەكتورى ولاف دج. گروت، «سامۇرىق- قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ، ابۋ دابيدەگى حاليفا عىلىم جانە تەحنولوگيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى مەرۋان دەببا، تيۋرينگ سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى دجون حوپكروفت، ب ۇ ۇ- نىڭ «يگىلىككە ارنالعان ج ي» باستاماسى اتقارۋشى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ءال مازرۋي ەبتەسام جانە Oxford Insights باس ديرەكتورى ريچارد ستيرلينگ ءسوز سويلەدى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى نەگىزگى مەملەكەتتىك جوبالارعا توقتالدى.