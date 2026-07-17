قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان-قىتاي سيفرلىق كوپىرىن» ىسكە قوسۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ترانسۇلتتىق سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جاساقتاۋعا جانە جي سالاسىنداعى ساياساتتى ءوزارا ۇيلەستىرۋگە قاتىستى ءبىرقاتار ۇسىنىستى ورتاعا سالدى، دەپ جازدى اقوردا.
- ءبىز «قازاقستان-قىتاي تسيفرلىق كوپىرىن» ىسكە قوسۋدى ۇسىنامىز. باستى ماقسات - سيفرلىق ساۋدانى جانداندىرۋ جانە «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىندا سيفرلىق ەكونوميكالاردى ىقپالداستىرۋدىڭ ءتيىمدى ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋ. وڭدەۋ سەكتورى، تاۋ-كەن ونەركاسىبى، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سەكىلدى سالالاردا جاساندى ينتەللەكتىنى قاۋىپسىز ءارى كەڭىنەن ەنگىزۋ ءىسىن جەدەلدەتكەن ءجون. جاساندى ينتەللەكتىنى رەتتەيتىن ۇلتتىق ساياسات پەن زاڭدىق تەتىكتەردى ءوزارا ۇيلەستىرۋ ايرىقشا مانگە يە. ج ي جۇيەلەرىن تەستىلەۋ مەن سەرتيفيكاتتاۋدىڭ ورتاق ستاندارتتارىن ءتۇزۋ دە وتە ماڭىزدى. ءبىز جاساندى ينتەللەكتىنى تەرىس ماقساتقا پايدالانۋدىڭ الدىن الاتىن، سونىڭ ىشىندە كيبەرشابۋىل، ديپفەيك، سيفرلىق الاياقتىق پەن باسقا دا قاتەرلەردەن قورعايتىن پارمەندى شارالار ازىرلەۋىمىز كەرەك. كەلەسى جىلدى ەكى ەلدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى بىرلەسكەن باستامالار جىلى دەپ جاريالاۋدى ۇسىنامىز. قىتاي ۇكىمەتى مۇنى قولداسا، زور ريزاشىلىقپەن قابىلدار ەدىك،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى كونفەرەنتسيادا ءسوز سويلەدى.