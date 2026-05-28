    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ماڭگى دوستىعى اللەياسىندا ەمەن كوشەتىن ەكتى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ماڭگى دوستىعى اللەياسىندا ەمەن كوشەتىن ەكتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    Фото: Акорда

    ەمەن اعاشى ەكى مەملەكەت اراسىنداعى ءوزارا قۇرمەت، بەرىك دوستىق جانە سان قىرلى ىنتىماقتاستىق سيمۆولى رەتىندە وتىرعىزىلدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين «قازاقستان مەن رەسەي حالىقتارىنىڭ دوستىعى مەن تاتۋ كورشىلىگىنىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى» بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدى.

    كۇنسۇلتان وتارباي
