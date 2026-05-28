قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ماڭگى دوستىعى اللەياسىندا ەمەن كوشەتىن ەكتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ماڭگى دوستىعى اللەياسىندا ەمەن كوشەتىن ەكتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
ەمەن اعاشى ەكى مەملەكەت اراسىنداعى ءوزارا قۇرمەت، بەرىك دوستىق جانە سان قىرلى ىنتىماقتاستىق سيمۆولى رەتىندە وتىرعىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين «قازاقستان مەن رەسەي حالىقتارىنىڭ دوستىعى مەن تاتۋ كورشىلىگىنىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى» بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدى.