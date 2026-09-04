قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتتى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياقتالعان لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتتى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە العاشقى ساپارىن ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالادى.
- ەڭ الدىمەن مەنىڭ شاقىرۋىمدى قابىل الىپ، قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەنىڭىز ءۇشىن وزىڭىزگە شىنايى العىسىمدى، ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل - لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە جاساعان العاشقى، تۇڭعىش ساپارى. مۇنى ءبىز ماڭىزدى قادام دەپ قابىلدايمىز. بۇل ساپاردىڭ ءمان-ماعىناسى ەرەكشە، ايرىقشا دەپ ايتۋعا بولادى. وسى تاريحي ساپار ەلدەرىمىزدىڭ ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەرى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا.
سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى لاوس كومپانيالارىنا قازاقستان نارىعىنا شىعۋدىڭ ءتيىمدى جولىن ۇسىندى.
- ا ح ق و بيزنەس اشۋ مەن ينۆەستيتسيا تارتۋدىڭ حالىقارالىق الاڭىنا اينالدى. وندا الەمنىڭ 90 نان اسا ەلىنەن كەلگەن 6300 دەن استام كومپانيا تىركەلگەن. ا ح ق و پلاتفورماسى ارقىلى قازاقستانعا 27 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ا ح ق و لاوس كومپانيالارى ءۇشىن قازاقستان نارىعىنا شىعاتىن ءارى ورتالىق ازياداعى قىزمەتىن كەڭەيتەتىن ءتيىمدى قۇرال بولا الادى، - دەدى ول.
لاوس پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ ماماندار دايارلاۋعا كورسەتكەن قولداۋىن جوعارى باعالادى.
ساپار سوڭىندا لاوس پرەزيدەنتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىن ارالاپ كودى.