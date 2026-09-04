KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتتى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياقتالعان لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتتى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Лаоса в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە العاشقى ساپارىن ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالادى.

    - ەڭ الدىمەن مەنىڭ شاقىرۋىمدى قابىل الىپ، قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەنىڭىز ءۇشىن وزىڭىزگە شىنايى العىسىمدى، ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل - لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە جاساعان العاشقى، تۇڭعىش ساپارى. مۇنى ءبىز ماڭىزدى قادام دەپ قابىلدايمىز. بۇل ساپاردىڭ ءمان-ماعىناسى ەرەكشە، ايرىقشا دەپ ايتۋعا بولادى. وسى تاريحي ساپار ەلدەرىمىزدىڭ ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەرى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا.

    Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Лаоса в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда

    سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى لاوس كومپانيالارىنا قازاقستان نارىعىنا شىعۋدىڭ ءتيىمدى جولىن ۇسىندى.

    - ا ح ق و بيزنەس اشۋ مەن ينۆەستيتسيا تارتۋدىڭ حالىقارالىق الاڭىنا اينالدى. وندا الەمنىڭ 90 نان اسا ەلىنەن كەلگەن 6300 دەن استام كومپانيا تىركەلگەن. ا ح ق و پلاتفورماسى ارقىلى قازاقستانعا 27 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ا ح ق و لاوس كومپانيالارى ءۇشىن قازاقستان نارىعىنا شىعاتىن ءارى ورتالىق ازياداعى قىزمەتىن كەڭەيتەتىن ءتيىمدى قۇرال بولا الادى، - دەدى ول.

    لاوس پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ ماماندار دايارلاۋعا كورسەتكەن قولداۋىن جوعارى باعالادى.

    ساپار سوڭىندا لاوس پرەزيدەنتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىن ارالاپ كودى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور