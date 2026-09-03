قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە العاشقى ساپارىن ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان لاوستى وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى ماڭىزدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرادى.
بۇل تۋرالى لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ەڭ الدىمەن مەنىڭ شاقىرۋىمدى قابىل الىپ، قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەنىڭىز ءۇشىن وزىڭىزگە شىنايى العىسىمدى، ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل - لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە جاساعان العاشقى، تۇڭعىش ساپارى. مۇنى ءبىز ماڭىزدى قادام دەپ قابىلدايمىز. بۇل ساپاردىڭ ءمان-ماعىناسى ەرەكشە، ايرىقشا دەپ ايتۋعا بولادى. وسى تاريحي ساپار ەلدەرىمىزدىڭ ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەرى ءسوزسىز،-دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى كەلەسى جىلى قازاقستان مەن لاوس اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناس ورناعانىنا 30 جىل تولاتىنىن ەسكە سالدى.
- وتكەن جىلدار ىشىندە ەلدەرىمىز اراسىنداعى بايلانىستار تۇراقتى ءارى دوستىق سيپاتقا يە بولدى. قازاقستان لاوستى وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى ماڭىزدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرادى. ءبىزدى ءداستۇرلى دوستىق، ءوزارا قۇرمەت پەن تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستار بايلانىستىرادى. وسى مۇمكىندىكتى پايدالانا وتىرىپ، ءسىزدى قاڭتار ايىنداعى لاوس حالىقتىق ريەۆوليۋتسيالىق پارتياسىنىڭ 12-سەزىنىڭ، سونداي-اق اقپان ايىندا بولعان پارلامەنت سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. لاوس باسشىلىعىنىڭ جاڭا ەكونوميكالىق تەتىك ساياساتى اياسىندا دايەكتى اكىمشىلىك جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالاردى ىسكە اسىرۋداعى، نارىقتىق ەكونوميكانىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋدەگى جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالايمىز،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن لاوس پرەزيدەنتىن قارسى العانىن جازعان ەدىك.