قاسىم-جومارت توقايەۆ ەل حالقىن اباي كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى اباي كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىندا ۇلى ويشىلدىڭ شىعارماشىلىق جانە زياتكەرلىك مۇراسى الەمدىك ءارى ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ اسىل قازىناسىندا ايرىقشا ورىن الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- اباي ءىلىمى - رۋحاني شامشىراعىمىز، اينىماس تەمىرقازىعىمىز. اقىن جۇرتشىلىقتى تولعاندىراتىن كوكەيكەستى ماسەلەلەردى بۇكپەسىز ايتىپ، حالقىمىزدى بەيقامدىق پەن جالقاۋلىقتان اۋلاق بولۋعا شاقىردى. حاكىمنىڭ «تولىق ادام» يدەياسى - ءاربىر ازاماتتى رۋحاني كەمەلدەنۋگە ۇندەيتىن جانە ەشقاشان وزەكتىلىگىن جوعالتپايتىن مازمۇنى تەرەڭ تۇجىرىم، - دەدى توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى بيىلعى اباي كۇنى ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى وزگەرىستەرمەن تۇسپا- تۇس كەلىپ وتىرعانىن ايتتى.
- قازاقستاننىڭ حالىق كونستيتۋتسياسى زاڭدى كۇشىنە ەنىپ، بيلىكتىڭ بارلىق ينستيتۋتتارىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ ۇدەرىسى باستالدى. بۇل - شىن مانىندە، ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان دامۋ باعدارىمىزدى ايقىندايتىن ەرەكشە كەزەڭ. كوپ ۇزاماي ەل تاريحىندا العاش رەت قۇرىلتاي سايلاۋى وتەدى. ءبىر پالاتالى پارلامەنت رەفورمالاردى ساپالى ءارى ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنى ءسوزسىز - دەدى ول.
توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جۇرگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەردىڭ تۇپكى ءمانى - جاسامپازدىق قۇندىلىقتارىن ازاماتتاردىڭ ساناسىنا ءسىڭىرىپ، قازاقستاننىڭ تىڭ قارقىنمەن دامۋىنا جول اشۋ.
ء- بىز قوعامدا جاڭا ەتيكانى قالىپتاستىرۋ، ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى نىعايتۋ جانە گۋمانيستىك يدەالداردى دارىپتەۋ بارىسىندا ءاردايىم ابايعا جۇگىنەمىز. ۇلى اقىن حالىقتىڭ بولاشاعى ءۇشىن ءبىلىمپازدىق، ەڭبەكقورلىق، جاۋاپكەرشىلىك سىندى قاسيەتتەر وتە ماڭىزدى ەكەنىن ۇعىندىردى، كورەگەندىك تانىتىپ، جۇرتتى بىرلىك پەن كەلىسىمدى ساقتاۋعا شاقىردى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت اباي قارا سوزدەرىنىڭ تاعىلىمى قازىرگى قازاقستاننىڭ قۇندىلىقتارىمەن تولىق ۇندەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- «ادال ازامات»، «تازا قازاقستان»، «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇعىرنامالىق يدەيالارى - اباي ارمانداعان بەرەكەلى قوعامنىڭ بەرىك نەگىزى. سوندىقتان، ءبىز ادىلەتتى، وزىق ءارى قۋاتتى قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسى ۇلى ويشىلدىڭ مول مۇراسى الداعى ۋاقىتتا دا وسكەلەڭ ۇرپاقتى شىنايى وتانشىلدىق پەن تۋعان ەلگە سۇيىسپەنشىلىك رۋحىندا تاربيەلەۋ ىسىندە رۋحاني ازىق بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.