قاسىم-جومارت توقايەۆ كەنيا پرەزيدەنتىن 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
- قازاقستان مەن كەنيا اراسىنداعى ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىڭىزگە بايلانىستى، قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا، سىزگە 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تابىستاۋ مەن ءۇشىن زور مارتەبە. ءسىزدىڭ ەڭبەگىڭىز دوستىقتى بەينەلەيتىن وسى ماراپاتتىڭ ءمانىن تولىق ايقىندايدى. بۇل جوعارى ناگرادا - قازاقستاننىڭ شىنايى قۇرمەتى مەن ريزاشىلىعىنىڭ، سونداي- اق سەنىم مەن ءوزارا سىيلاستىققا نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستاردى دامىتۋعا دەگەن ۇستانىمىنىڭ بەلگىسى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەردەن كەيىن.
مەملەكەت باسشىسى بارلىق حالىقتىڭ يگىلىگى جولىنداعى وسى ىزگى ءىستى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن الداعى ۋاقىتتا دا كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋگە دايىن ەكەنىن باسا ايتتى.
- قۇرمەتتى پرەزيدەنت رۋتو، ەڭ ىزگى تىلەكتەرىم مەن شىنايى قۇتتىقتاۋىمدى قابىل الىڭىز. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن كەنيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى، اسا مارتەبەلى ۋيليام سەميۋەل رۋتو 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالادى، -دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.