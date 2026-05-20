    قاسىم-جومارت توقايەۆ كەنيا پرەزيدەنتىن 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.

    Токаев наградил президента Кении орденом «Достық»
    Фото: Акорда

    - قازاقستان مەن كەنيا اراسىنداعى ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىڭىزگە بايلانىستى، قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا، سىزگە 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تابىستاۋ مەن ءۇشىن زور مارتەبە. ءسىزدىڭ ەڭبەگىڭىز دوستىقتى بەينەلەيتىن وسى ماراپاتتىڭ ءمانىن تولىق ايقىندايدى. بۇل جوعارى ناگرادا - قازاقستاننىڭ شىنايى قۇرمەتى مەن ريزاشىلىعىنىڭ، سونداي- اق سەنىم مەن ءوزارا سىيلاستىققا نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستاردى دامىتۋعا دەگەن ۇستانىمىنىڭ بەلگىسى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەردەن كەيىن.

    مەملەكەت باسشىسى بارلىق حالىقتىڭ يگىلىگى جولىنداعى وسى ىزگى ءىستى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن الداعى ۋاقىتتا دا كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋگە دايىن ەكەنىن باسا ايتتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Кения Президентін 1-дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады
    - قۇرمەتتى پرەزيدەنت رۋتو، ەڭ ىزگى تىلەكتەرىم مەن شىنايى قۇتتىقتاۋىمدى قابىل الىڭىز. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن كەنيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى، اسا مارتەبەلى ۋيليام سەميۋەل رۋتو 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالادى، -دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور