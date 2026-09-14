KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم- جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت لي چجە مەڭنىڭ شاقىرۋىمەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسىن سەۋل اۋەجايىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - عىلىم جانە اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار ءمينيسترى پە گەن حۋن كۇتىپ الدى.

    ايتا كەتەيىك، 12-قىركۇيەك كۇنى مەملەكەت باسشىسى بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-دەلي قالاسىنا باردى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда

    وندا پرەزيدەنت ابۋ ءدابيدىڭ تاق مۇراگەرىمەن جۇزدەسىپ، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گوردى قابىلدادى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда

    سونداي-اق ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.

    مەملەكەت باسشىسى «بريكس پليۋس» سامميتىنە قاتىستى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда
    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда

    جيىندا ءسوز سويلەگەن توقايەۆ ترانسشەكارالىق ينفراقۇرىلىمعا تونگەن قاۋىپ تۋرالى ايتتى.

    پرەزيدەنت بريكس اياسىندا جاساندى ينتەللەكت بويىنشا سەرىكتەستىك قۇرۋدى ۇسىندى.

    پرەزيدەنت ءۇندىستان پرەمەر- ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرىپ، ءبىرقاتار ەلدىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىمەن جۇزدەستى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور