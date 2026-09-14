قاسىم- جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت لي چجە مەڭنىڭ شاقىرۋىمەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىن سەۋل اۋەجايىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - عىلىم جانە اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار ءمينيسترى پە گەن حۋن كۇتىپ الدى.
ايتا كەتەيىك، 12-قىركۇيەك كۇنى مەملەكەت باسشىسى بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-دەلي قالاسىنا باردى.
وندا پرەزيدەنت ابۋ ءدابيدىڭ تاق مۇراگەرىمەن جۇزدەسىپ، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گوردى قابىلدادى.
سونداي-اق ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.
مەملەكەت باسشىسى «بريكس پليۋس» سامميتىنە قاتىستى.
جيىندا ءسوز سويلەگەن توقايەۆ ترانسشەكارالىق ينفراقۇرىلىمعا تونگەن قاۋىپ تۋرالى ايتتى.
پرەزيدەنت بريكس اياسىندا جاساندى ينتەللەكت بويىنشا سەرىكتەستىك قۇرۋدى ۇسىندى.
پرەزيدەنت ءۇندىستان پرەمەر- ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرىپ، ءبىرقاتار ەلدىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىمەن جۇزدەستى.