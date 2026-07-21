قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول فيليپپكە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت بەلگيانىڭ ۇلتتىق كۇنىنە وراي كورول فيليپپكە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى بۇل بەلگيا حالقىنىڭ بىرلىگىن ايشىقتايتىن ايتۋلى كۇن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جەدەلحاتتا قازاقستاننىڭ بەلگيا كورولدىگىمەن دوستىق قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن ايتقان.
سونداي-اق جاقىندا بريۋسسەلگە جاساعان ساپارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرگەنىنە نازار اۋدارعان.
پرەزيدەنت كورول فيليپپتىڭ بارلىق يگى باستاماسىنا تابىس، ال دوستاس بەلگيا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.