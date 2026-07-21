KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول فيليپپكە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت بەلگيانىڭ ۇلتتىق كۇنىنە وراي كورول فيليپپكە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    Tokayev extends National Day greetings to Belgian King Philippe
    Photo credit: Akorda

    اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى بۇل بەلگيا حالقىنىڭ بىرلىگىن ايشىقتايتىن ايتۋلى كۇن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ جەدەلحاتتا قازاقستاننىڭ بەلگيا كورولدىگىمەن دوستىق قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن ايتقان.

    سونداي-اق جاقىندا بريۋسسەلگە جاساعان ساپارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرگەنىنە نازار اۋدارعان.

    پرەزيدەنت كورول فيليپپتىڭ بارلىق يگى باستاماسىنا تابىس، ال دوستاس بەلگيا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور