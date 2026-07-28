قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭادان تاعايىندالعان ەلشى الىبەك باقايەۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىندەگى جاڭادان تاعايىندالعان ەلشىسى الىبەك باقايەۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قازاق-بريتان كوپ جوسپارلى ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى دامىتۋعا قاتىستى نەگىزگى مىندەتتەردى ايقىندادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگى اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى ءىس جۇزىندە ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋعا، ساياسي ديالوگتى جانداندىرۋعا، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋگە، سونداي-اق ەنەرگەتيكا، كولىك، يننوۆاتسيا جانە ءبىلىم سالالارىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى ىلگەرىلەتۋگە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل 22 -شىلدەدە ءبىرقاتار كادرلىق وزگەرىستەر تۋرالى جارلىققا قول قويىپ، بىرنەشە ەلدەگى ەلشىنى اۋىستىردى.