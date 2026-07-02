قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ جاڭا مۇشەلەرىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-وتىرىسى باستالدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ جاڭا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى وتىز جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى قازاقستاندا قولايلى ينۆەستيتسيالىق احۋالدى قالىپتاستىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ كەلەدى.
- كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ بەلسەندى قاتىسۋىنىڭ ارقاسىندا ءبىز ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋعا، اشىقتىقتى ارتتىرۋعا جانە قازاقستاندا بيزنەس جۇرگىزۋ شارتتارىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان كەشەندى رەفورمالاردى جالعاستىرا بەرمەكپىز. بۇل - ەشبىر جاعدايدا وزگەرمەيتىن نەگىزگى ۇستانىمىمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا تاۋەلسىزدىك سارايىندا.
سوىنمەن بىرگە، پرەزيدەنت شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ جاڭا مۇشەلەرىنە ساتتىلىك تىلەدى. اتاپ ايتقاندا، افريكا، تاياۋ شىعىس جانە ورتالىق ازيا بويىنشا مارتان ۆوجۋر وكىلدىك ەتەتىن Alstom كومپانياسى ءۇش جىل باقىلاۋشى مارتەبەسىندە بولعاننان كەيىن كەڭەستىڭ تولىققاندى مۇشەسى اتاندى.
سونداي-اق يسلام دامۋ بانكىنىڭ پرەزيدەنتى مۇحاممەد ءال-جاسسەر كەڭەس جۇمىسىنا باقىلاۋشى مارتەبەسىندە قوسىلدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بانك قازاقستانمەن يسلامدىق قارجىلاندىرۋدى دامىتۋ، كاسىپكەرلىك پەن شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋ، سونداي-اق ەكونوميكانىڭ شيكىزاتتىق ەمەس سەكتورىن وركەندەتۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە مۇددەلى.
وعان قوسا، Presight AI كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى توماس پراموتەدحام كەڭەسكە باقىلاۋشى رەتىندە قابىلداندى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ونى قازاقستاننىڭ «دوسى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى» دەپ اتادى. بۇعان دەيىن Presight AI كومپانياسى قازاقستاننىڭ كولىك مينيسترلىگىمەن «اقىلدى» اۆتوموبيل جولدارى تەحنولوگيالارىن دامىتۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويعان ەدى.
وتىرىس اياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىنىڭ پرەزيدەنتى وديل رەنو-باسسومەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتتىڭ الدىنا جاڭا ەكونوميكالىق مودەلگە كوشۋ مىندەتىن قويدى. بيىل ەلىمىزدە 200 دەن استام جاڭا ءوندىرىس ورىندارى اشىلماق. بۇل ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ ودان ءارى دامۋىنا، جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋدى ۇلعايتۋعا ەلەۋلى سەرپىن بەرەدى.
ە ق د ب قازاقستان ەكونوميكاسىنا 1,3 ميلليارد ەۋرودان استام ينۆەستيتسيا سالۋى مۇمكىن.