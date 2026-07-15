قاسىم-جومارت توقايەۆ شاڭحايعا جۇمىس ساپارىمەن باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحايعا جۇمىس ساپارىمەن باردى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەرتەڭ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزەدى.
بۇدان بولەك، قىتاي كومپانيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن دوڭگەلەك ۇستەل وتەدى.
17-شىلدە كۇنى پرەزيدەنت دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنسياسىنا (WAIC) قاتىسادى. جيىن «جارقىن بولاشاق ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى سەرىكتەستىك» تاقىرىبىنا ارنالىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيگە جانە ونىڭ اۋلەتىنە ءامىر-اكە شەيح حاماد بەن حاليفا ءال ءتانيدىڭ دۇنيەدەن وزۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتۋ ءۇشىن دوحاعا بارعان ەدى.