قاسىم-جومارت توقايەۆ «ش ى ۇ پليۋس» سامميتىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى «ش ى ۇ پليۋس» فورماتىندا جالعاستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت سامميتتە ءسوز سويلەپ، قىرعىزستاننىڭ ش ى ۇ- عا ءتوراعالىعى جوعارى دەڭگەيدە ءوتىپ جاتقانىن ايتتى.
- قىرعىزستان ۇيىم مۇشەلەرىن جۇمىلدىرىپ، ءبىزدىڭ ۇسىنىستارىمىزدان «تۇراقتى بەيبىتشىلىك، دامۋ جانە وركەندەۋ جولىنداعى بىرلىك» ۇرانى اياسىندا مازمۇندى كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىردى. بىشكەك سامميتىنىڭ قورىتىندىسى ورتاق ماقساتتارعا ءبىر تابان جاقىنداتىپ، ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى تۇراقتىلىقتى ساقتايتىن باستى تىرەكتەردىڭ ءبىرى رەتىندە شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىن نىعايتا تۇسەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتاق ستراتەگيالىق مىندەتكە توقتالدى. ونىڭ پايىمداۋىنشا، كۇش كورسەتۋ كۋلتى مەن كونفرونتاتسيا ورنىنا ءوزارا جاۋاپكەرشىلىك، بىرلەسە دامۋ جانە ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىق سالتانات قۇراتىن جاڭا الەمدىك ءتارتىپ قالىپتاسۋعا ءتيىس.
- حالىقارالىق ارەناداعى مۇنداي ىقپالداستىقتىڭ ەڭ ۇلگىلى مودەلى «شاڭحاي رۋحى» ەكەنىن ش ى ۇ- نىڭ كوپجىلدىق تاجىريبەسى انىق كورسەتەدى. ۇيىم قىزمەتىندەگى تەڭدىك پەن كونسەنسۋس قاعيداتتارى، شىن مانىندە، كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى تابىستى دامىتۋدىڭ ۇزدىك ولشەمىنە اينالدى. سوندىقتان ش ى ۇ- نىڭ باستى قاعيداتتارىن حالىقارالىق كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق جانە بەيبىتشىلىك جولىنداعى ديپلوماتيا كۇنىنە ارنالعان ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ ارنايى قارارىندا بەكىتۋدى ۇسىنامىن، - دەدى پرەزيدەنت.