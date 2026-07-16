قاسىم-جومارت توقايەۆ China Communications Construction Company پرەزيدەنتىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ China Communications Construction Company پرەزيدەنتى چجان بينناندى قابىلدادى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋدە ەلىمىزدىڭ كولىك-لوگيستيكالىق جانە ەنەرگەتيكالىق الەۋەتىن نىعايتۋ تۇرعىسىنان ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا ءبىراز جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ، كۇردەلى ينفراقۇرىلىمدىق شەشىمدەردى تابىستى ىسكە اسىرعان سسسس كومپانياسى بۇگىندە سەنىمدى ءارى كاسىبي سەرىكتەس رەتىندە تانىلعانىن ايتتى.
پرەزيدەنت باقتى - اياگوز تەمىرجول قۇرىلىسىنىڭ ستراتەگيالىق مانىنە نازار اۋداردى. بۇل جەلى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جۇك تاسىمالىن ايتارلىقتاي ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بولەك، كاسپي تەڭىزىنىڭ تابانىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن بىرلەسكەن كاسىپورىن قۇرۋدىڭ ماڭىزى اتاپ ءوتىلدى.
مەملەكەت باسشىسى بىرلەسكەن كاسىپورىن كاسپي ماڭى ەلدەرى مەن ودان تىسقارى جەرلەردە قاۋىپسىز تەڭىز قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋ قىزمەتىن ۇسىناتىن وڭىرلىك ورتالىق قالىپتاستىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى كەلەشەگى زور باستامالار تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ وسى ساپار اياسىندا قازاقستانداعى العاشقى گيدروجيناقتاۋشى ەلەكتر ستانتسياسى قۇرىلىسىنىڭ جوباسىن بىرلەسە ازىرلەۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلۋىن قۇپتادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل نىسان ۇلتتىق ەنەرگيا جۇيەسىن نىعايتا تۇسەدى.
قۋاتتىلىعى 600 مۆت بولاتىن گيدروستانتسيانى سسسس كومپانياسىنا ەنشىلەس China International Water Electric Corporation كاسىپورنىنىڭ قاتىسۋىمەن الماتى وبلىسىنداعى قارعالى وزەنىندە سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ تەڭتوراعاسى پان جيانمەن جوعارى تەحنولوگيا سالاسىنداعى ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلاعانىن حابارلاعانبىز.