قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر توپ قوعام قايراتكەرىن مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اقوردا تورىندە ءومىر جولى وسكەلەڭ ۇرپاققا ۇلگى-ونەگە بولاتىن، ۇلت مۇددەسى ءۇشىن قاجىرلى قىزمەت ەتىپ، حالىقتىڭ ىقىلاسىنا بولەنىپ كەلە جاتقان ءبىر توپ ازاماتقا قۇرمەت كورسەتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتاپ ايتقاندا، كورنەكتى سۋرەتشى، تانىمال ونەر قايراتكەرى ءباتيما زاۋىربەكوۆاعا «وتان» وردەنى، كورنەكتى ادەبيەتتانۋشى عالىم تۇرسىن جۇرتبايعا I دارەجەلى «بارىس» وردەنى، مەملەكەت قايراتكەرى الەكساندر سۋدينگە II دارەجەلى «بارىس» وردەنى تابىستالدى. بەلگىلى اكتەر، كورنەكتى تەاتر رەجيسسەرى نۇرقانات جاقىپبايعا «قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى» اتاعى، اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ ارداگەرى ۆيكتور حيلنيچەنكوعا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ماراپات يەلەرىن قۇتتىقتاپ، ءارقايسىسىنىڭ ەل ءۇشىن سىڭىرگەن ەڭبەگىنە جەكە-جەكە توقتالدى.
پرەزيدەنت ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدى دامىتۋ جولىندا كوپ ەڭبەك ەتىپ، بەينەلەۋ ونەرىندە قايتالانباس قولتاڭباسىمەن ەرەكشەلەنگەن ءباتيما زاۋىربەكوۆا وتاندىق گوبەلەن ونەرى مەكتەبىنىڭ نەگىزىن قالاپ، قازاق ايەلدەرى اراسىنان شىققان وسى سالاداعى تۇڭعىش كاسىبي مامان اتانعانىنا نازار اۋداردى.
- شىعارماشىلىعىڭىز جوعارى دەڭگەيدە مويىندالىپ، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ يەگەرى بولدىڭىز. حالقىمىزدىڭ تاريحىن، ءبىتىم-بولمىسىن، ويۋ-ورنەگى مەن سالت- ءداستۇرىن دارىپتەۋگە باسا ءمان بەردىڭىز. ءسىزدىڭ تۋىندىلارىڭىز الماتى جانە باسقا دا قالالاردىڭ ايگىلى عيماراتتارىنا كورىك بەرىپ تۇر. تۋىندىلارىڭىز ءوز ەلىمىزبەن قاتار شەت مەملەكەتتەردە ساقتالۋدا. ءسىزدىڭ ەڭبەكتەرىڭىزدى الەمگە بەلگىلى ماماندار وتە جوعارى باعالايدى. ۇلتتىق ونەر جولىندا سالعان دارا جولىڭىز جاس بۋىن ازاماتتارى ءۇشىن تاماشا ۇلگى-ونەگە دەپ سانايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سانالى عۇمىرىن ۇلت رۋحانياتىن دامىتۋعا ارناپ كەلە جاتقان كورنەكتى عالىم، قارىمدى قالامگەر تۇرسىن جۇرتباي ءتول تاريحىمىزدىڭ اقتاڭداق تۇستارىن زەرتتەپ، حالىقتىڭ سانا-سەزىمىن جاڭعىرتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
- اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعىن تەرەڭ زەرتتەپ، جان-جاقتى دارىپتەۋگە زور ەڭبەك ءسىڭىردىڭىز. اباي - ۇلتتىڭ رۋحاني تەمىرقازىعى، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ اينىماس باعدارى. شىن مانىندە، ۇلى ويشىلدى تانۋ - قازاقتى تانۋ دەگەن ءسوز. ءسىز مۇحتار اۋەزوۆتىڭ جانە ۇلت قايراتكەرلەرىنىڭ مول مۇراسى مەن ونەگەلى ءومىرى تۋرالى قۇندى عىلىمي ەڭبەكتەر جازدىڭىز. شوقتىعى بيىك كوركەم شىعارمالارىڭىز ارقىلى ءتول ادەبيەتىمىزدىڭ قۇندىلىعىن ارتتىرا ءتۇستىڭىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.