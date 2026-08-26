KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر توپ مۇعالىمدى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    Президент вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ءبىلىم بەرۋدەگى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ناگرادتالدى:

    «پاراسات» وردەنىمەن

    وتەلبايەۆ مۇحتارباي - «ماتەماتيكا جانە ماتەماتيكالىق مودەلدەۋ ينستيتۋتى» ر م ك باس عىلىمي قىزمەتكەرى، الماتى قالاسى

    «قۇرمەت» وردەنىمەن

    ۋرنگاليەۆا زۋريا ايتقۇل قىزى - «3-«زەردە» بوبەكجايى» م ك ق ك تاربيەشىسى، ورال قالاسى

    شەرستوبيتوۆا مارينا گەورگيەۆنا - «پسيحولوگيالىق-پەداگوگيكالىق تۇزەتۋ كابينەتى» ك م م مۇعالىمى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانى

    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    امەرقانوۆا گۇلبارشىن الەكساندروۆنا - «5№  جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ مەكتەبى» ك م م مۇعالىمى، پاۆلودار وبلىسىنىڭ ەكىباستۇز قالاسى

    احمەتوۆا اقمارال دۇيسەبەك قىزى - «2№  جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ مەكتەبى» ك م م مۇعالىمى، اتىراۋ وبلىسىنىڭ قىزىلقوعا اۋدانى

    اليبايەۆا بالميا تۇرابەك قىزى - «24№  مەكتەپ-ليتسەي» ك م م مۇعالىمى، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ جاڭاوزەن قالاسى

    دالمىرزايەۆ ساكەن ءابدىمانات ۇلى - «تولەبي اۋدانىنىڭ مامانداندىرىلعان مەكتەپ-ينتەرناتى» ك م م مۇعالىمى، تۇركىستان وبلىسى

    كەنجەبەكوۆا مەرەكە لەسقۇل قىزى - «ساكەن سەيفۋللين اتىنداعى شاعىن ورتالىقتى ورتا مەكتەپ» ك م م مۇعالىمى، جامبىل وبلىسىنىڭ شۋ اۋدانى

    كوروۆين اندرەي يۆانوۆيچ - «اقمولا وبلىسى ءبىلىم باسقارماسى جانىنداعى جوعارى اگرارلىق - تەحنولوگيالىق كوللەدجى» م ك ق ك وندىرىستىك وقىتۋ شەبەرى

    نۇرپەيىسوۆا گۇلميرا كولباي قىزى - «جاربۇلاق ورتا مەكتەبى» ك م م مۇعالىمى، اباي وبلىسىنىڭ ماقانشى اۋدانى

    تولەگەنوۆ ماقسات قاسىم ۇلى - «دارىندى ەر بالالارعا ارنالعان «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتى» ك م م مۇعالىمى، استانا قالاسى

    ۋاليبايەۆا ايناگۇل ءابىش قىزى - «نۇرىم مەكتەپكە دەيىنگى شاعىن ورتالىعى بار ورتا مەكتەپ» ك م م مۇعالىمى، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ كەربۇلاق اۋدانى

    «شاپاعات» مەدالىمەن

    گەراسيەۆا يرينا ميحايلوۆنا - «ا. م. گوركي اتىنداعى گيمنازيا» ك م م مۇعالىمى، قوستاناي وبلىسى

    لياشوۆا اقەركە ەرمەك قىزى - «بالاۋسا-بالعىن» بوبەكجايى» ك م ق ك تاربيەشىسى، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تارباعاتاي اۋدانى

    مىرزابەكوۆا جاننا قونىسبەك قىزى - «1№  تىرەك مەكتەبى (رەسۋرستىق ورتالىق)» ك م م مۇعالىمى، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ ۇلىتاۋ اۋدانى

    «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلەدى

    ەشانوۆا تامارا جەتكەرباي قىزى - «ا. مالكەيەۆ اتىنداعى ەسىك مامانداندىرىلعان دارىندى بالالارعا ارنالعان «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتى» ك م م مۇعالىمى، الماتى وبلىسى

    جۇماحمەتوۆا جانار بەيبىت قىزى - «كومسومول جالپى ورتا ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبى» ك م م مۇعالىمى، اقتوبە وبلىسىنىڭ ايتەكە ءبي اۋدانى

    يسمايلوۆ قايرات تولەگەن ۇلى - «اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» مامانداندىرىلعان مەكتەپ- ليتسەي-ينتەرناتى» ك م م مۇعالىمى، قاراعاندى قالاسى

    نوعايبايەۆا گۇلنار تولەن قىزى - «ا. س. پۋشكين اتىنداعى  1№ مەكتەپ-گيمنازياسى» م ك ك مۇعالىمى، شىمكەنت قالاسى

    شىلدەبايەۆا ايگۇل امانگەلدى قىزى - «ءال-فارابي اتىنداعى 201№  مەكتەپ-ليتسەيى» ك م م مۇعالىمى، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ جالاعاش اۋدانى

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇعالىمدەردى قاعازباستىلىقتان،

    اتتەستاتسيادان جانە پايداسىز تەكسەرىستەردەن بوساتۋدى تاپسىرعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ءبىلىم جانە عىلىم قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور