قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر توپ مۇعالىمدى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ءبىلىم بەرۋدەگى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ناگرادتالدى:
«پاراسات» وردەنىمەن
وتەلبايەۆ مۇحتارباي - «ماتەماتيكا جانە ماتەماتيكالىق مودەلدەۋ ينستيتۋتى» ر م ك باس عىلىمي قىزمەتكەرى، الماتى قالاسى
«قۇرمەت» وردەنىمەن
ۋرنگاليەۆا زۋريا ايتقۇل قىزى - «3-«زەردە» بوبەكجايى» م ك ق ك تاربيەشىسى، ورال قالاسى
شەرستوبيتوۆا مارينا گەورگيەۆنا - «پسيحولوگيالىق-پەداگوگيكالىق تۇزەتۋ كابينەتى» ك م م مۇعالىمى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانى
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
امەرقانوۆا گۇلبارشىن الەكساندروۆنا - «5№ جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ مەكتەبى» ك م م مۇعالىمى، پاۆلودار وبلىسىنىڭ ەكىباستۇز قالاسى
احمەتوۆا اقمارال دۇيسەبەك قىزى - «2№ جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ مەكتەبى» ك م م مۇعالىمى، اتىراۋ وبلىسىنىڭ قىزىلقوعا اۋدانى
اليبايەۆا بالميا تۇرابەك قىزى - «24№ مەكتەپ-ليتسەي» ك م م مۇعالىمى، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ جاڭاوزەن قالاسى
دالمىرزايەۆ ساكەن ءابدىمانات ۇلى - «تولەبي اۋدانىنىڭ مامانداندىرىلعان مەكتەپ-ينتەرناتى» ك م م مۇعالىمى، تۇركىستان وبلىسى
كەنجەبەكوۆا مەرەكە لەسقۇل قىزى - «ساكەن سەيفۋللين اتىنداعى شاعىن ورتالىقتى ورتا مەكتەپ» ك م م مۇعالىمى، جامبىل وبلىسىنىڭ شۋ اۋدانى
كوروۆين اندرەي يۆانوۆيچ - «اقمولا وبلىسى ءبىلىم باسقارماسى جانىنداعى جوعارى اگرارلىق - تەحنولوگيالىق كوللەدجى» م ك ق ك وندىرىستىك وقىتۋ شەبەرى
نۇرپەيىسوۆا گۇلميرا كولباي قىزى - «جاربۇلاق ورتا مەكتەبى» ك م م مۇعالىمى، اباي وبلىسىنىڭ ماقانشى اۋدانى
تولەگەنوۆ ماقسات قاسىم ۇلى - «دارىندى ەر بالالارعا ارنالعان «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتى» ك م م مۇعالىمى، استانا قالاسى
ۋاليبايەۆا ايناگۇل ءابىش قىزى - «نۇرىم مەكتەپكە دەيىنگى شاعىن ورتالىعى بار ورتا مەكتەپ» ك م م مۇعالىمى، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ كەربۇلاق اۋدانى
«شاپاعات» مەدالىمەن
گەراسيەۆا يرينا ميحايلوۆنا - «ا. م. گوركي اتىنداعى گيمنازيا» ك م م مۇعالىمى، قوستاناي وبلىسى
لياشوۆا اقەركە ەرمەك قىزى - «بالاۋسا-بالعىن» بوبەكجايى» ك م ق ك تاربيەشىسى، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تارباعاتاي اۋدانى
مىرزابەكوۆا جاننا قونىسبەك قىزى - «1№ تىرەك مەكتەبى (رەسۋرستىق ورتالىق)» ك م م مۇعالىمى، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ ۇلىتاۋ اۋدانى
«قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلەدى
ەشانوۆا تامارا جەتكەرباي قىزى - «ا. مالكەيەۆ اتىنداعى ەسىك مامانداندىرىلعان دارىندى بالالارعا ارنالعان «ءبىلىم-يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتى» ك م م مۇعالىمى، الماتى وبلىسى
جۇماحمەتوۆا جانار بەيبىت قىزى - «كومسومول جالپى ورتا ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبى» ك م م مۇعالىمى، اقتوبە وبلىسىنىڭ ايتەكە ءبي اۋدانى
يسمايلوۆ قايرات تولەگەن ۇلى - «اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» مامانداندىرىلعان مەكتەپ- ليتسەي-ينتەرناتى» ك م م مۇعالىمى، قاراعاندى قالاسى
نوعايبايەۆا گۇلنار تولەن قىزى - «ا. س. پۋشكين اتىنداعى 1№ مەكتەپ-گيمنازياسى» م ك ك مۇعالىمى، شىمكەنت قالاسى
شىلدەبايەۆا ايگۇل امانگەلدى قىزى - «ءال-فارابي اتىنداعى 201№ مەكتەپ-ليتسەيى» ك م م مۇعالىمى، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ جالاعاش اۋدانى
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇعالىمدەردى قاعازباستىلىقتان،
اتتەستاتسيادان جانە پايداسىز تەكسەرىستەردەن بوساتۋدى تاپسىرعان ەدى.