KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ برازيليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆا مەن ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەرەكە - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Бразилия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت قازاقستان برازيليامەن دوستىق قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىعى حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا قارقىندى تۇردە دامي تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال برازيليا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقىن ۆالەري ميحايلوۆتى 80 جاسقا تولۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور