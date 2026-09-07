قاسىم-جومارت توقايەۆ برازيليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆا مەن ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەرەكە - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت قازاقستان برازيليامەن دوستىق قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىعى حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا قارقىندى تۇردە دامي تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال برازيليا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقىن ۆالەري ميحايلوۆتى 80 جاسقا تولۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.