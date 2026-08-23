KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ بانگلادەش پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ميرزا فاحرۋل يسلام الامگيردى بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Бангладеш Президентига табрик телеграммасини юборди
    Фото: Ақорда

    - ەلىڭىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جوسپارلارىڭىز بەن باستامالارىڭىزدى تابىستى ىسكە اسىرۋىڭىزعا تىلەكتەسپىن. دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ءۇشىن بىرلەسە جۇمىس جۇرگىزۋگە ءازىر ەكەنىمدى راستايمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ميرزا فاحرۋل يسلام الامگيردىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس بانگلادەش حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەرگەنىن حابارلاعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور