قاسىم-جومارت توقايەۆ بانگلادەش پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ميرزا فاحرۋل يسلام الامگيردى بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى.
- ەلىڭىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جوسپارلارىڭىز بەن باستامالارىڭىزدى تابىستى ىسكە اسىرۋىڭىزعا تىلەكتەسپىن. دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ءۇشىن بىرلەسە جۇمىس جۇرگىزۋگە ءازىر ەكەنىمدى راستايمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ميرزا فاحرۋل يسلام الامگيردىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس بانگلادەش حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەرگەنىن حابارلاعانبىز.