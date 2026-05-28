قاسىم-جومارت توقايەۆ ە ا ە و- نىڭ ساۋدا-لوگيستيكا سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى بەلسەندىرەك ەنگىزۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىندا ساۋدا مەن لوگيستيكا سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى بەلسەندى ەنگىزۋدى قولدايدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمدا ايتتى.
- قازاقستان جەدەل سيفرلىق ترانسفورماتسيانى ساپالى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەۋرازيالىق وداق مەملەكەتتەرىمەن ارىپتەستىك پەن ىنتىماقتاستىققا اشىق. مەنىڭ ويىمشا، جاڭا تەحنولوگيالاردى، ەڭ الدىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى ساۋدا مەن لوگيستيكا سالاسىنا ەنگىزۋدى جانداندىرۋ اسا ماڭىزدى. كەدەندىك راسىمدەردى جەدەلدەتۋ ءۇشىن ۇلتتىق سيفرلىق جۇيەلەردىڭ ءوزارا ىقپالداستىعىن كۇشەيتۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل بارلىق قۇجاتتاردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جەدەل وڭدەۋگە، ءالسىز تۇستاردى انىقتاۋعا جانە جۇك اعىندارىن بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ال سيفرلىق قولتاڭبالاردى ءوزارا تانۋ بيزنەس شىعىندارىن ەداۋىر ازايتىپ، ەۋرازيالىق وداق كەڭىستىگىندەگى ساۋدا كولەمىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى. جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تالدامالىق الەۋەتىن پايدالانۋ وندىرىستىك كووپەراتسيانى كەڭەيتۋ ءۇشىن دە ۇلكەن پراكتيكالىق ماڭىزعا يە.
- ەلدەرىمىزدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ءۇشىن اگروونەركاسىپتىك كەشەنگە ينتەللەكتۋالدى جۇيەلەردى ەنگىزۋگە دە باسىمدىق بەرۋ قاجەت. مەنىڭشە، جاڭا تەحنولوگيالاردى بەلسەندى ءارى جان-جاقتى قولدانۋ ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قارقىندى ەكونوميكالىق ءوسىمىن قامتاماسىز ەتەتىن ماڭىزدى فاكتورعا اينالادى. سونىمەن بىرگە جاڭا تەحنولوگيالار ەاەو مۇشەلەرى اراسىنداعى سيفرلىق الشاقتىقتىڭ سەبەبى نە كوزىنە اينالماۋى كەرەك. كەرىسىنشە، ولار ەلدەرىمىزدىڭ ەكونوميكالىق ءوزارا بايلانىسىن كۇشەيتەتىن جانە ىنتىماقتاستىقتىڭ قۋاتتى سينەرگياسىن قالىپتاستىراتىن قۇرال بولۋى قاجەت، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
بۇگىن ق. توقايەۆتىڭ 2025 -جىلعى جەلتوقساندا كوتەرگەن باستاماسى نەگىزىندە جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپتى دامىتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەنى قابىلدادى. قۇجاتتىڭ باستى ماقساتى - وداققا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ ەكونوميكانىڭ نەگىزگى سالالارىن سيفرلاندىرۋعا قاتىستى ورتاق ۇستانىمدارىن بەكىتۋ، ءوزارا مۇددەلەردى ەسكەرە وتىرىپ، ج ي تەحنولوگيالارىن قاۋىپسىز ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ.
- وسى مۇمكىندىكتى پايدالانىپ، ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارىنا وسى ماڭىزدى قۇجاتتى ازىرلەۋ مەن قابىلداۋعا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرەمىن. جاڭا تەحنولوگيالىق جانە ەكونوميكالىق قۇرىلىم نەگىزىندە الەمدىك ءتارتىپتىڭ قايتا قالىپتاسۋى كەزەڭى ءبىزدىڭ ەلدەرىمىزگە بىرەگەي مۇمكىندىكتەر تەرەزەسىن اشىپ وتىر. بۇل مۇمكىندىكتەردى بولاشاق جاڭا الەمدەگى ۇستانىمىمىزدى نىعايتۋ ءۇشىن ءتيىمدى پايدالانۋ قاجەت. ءبىز وسى تاريحي مۇمكىندىكتى بىرلەسىپ ءارى تولىق كولەمدە پايدالانۋعا مىندەتتىمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ قارقىندى دامۋى جاھاندىق ەكونوميكانىڭ ىرگەلى فاكتورىنا اينالعانىن بايقاتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. Goldman Sachs سياقتى حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، الداعى ونجىلدىقتاردا جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ەسەبىنەن الەمدىك جالپى ىشكى ءونىمنىڭ الەۋەتتى ءوسىمى شامامەن 7 تريلليون دوللار.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى بۇل وزگەرىستەر جاڭا تەحنولوگيالىق ءتارتىپتىڭ پايدا بولۋىنا اكەلەتىنىن ەسكە سالدى. بۇل ءوز كەزەگىندە ەكونوميكانىڭ بارلىق سەكتورلارى بويىنشا جۇمىسپەن قامتۋ قۇرىلىمىندا تۇبەگەيلى وزگەرىستەرگە ىقپال ەتەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ مالىمەتتەرىنە توقتالا كەلە، الداعى جىلدارى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ دەڭگەيىنە قاراي الەمدىك ەڭبەك نارىعىندا جۇمىس ورىندارىنىڭ شامامەن %40- ى قىسقارۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. بۇل تۇرعىدا كەلەسى قادامدار ادامداردى قايتا دايارلاۋ مەن ءبىلىمىن شىڭداۋعا ەكپىن قويۋدى تالاپ ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ (ە ە ف-2026) پلەنارلىق وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. فورۋم تاقىرىبى «جاھاندىق سيفرلىق باسەكەدەگى ە ا ە و: جاساندى ينتەللەكتىگە باسىمدىق بەرۋ» دەپ اتالادى.
بۇل جيىنعا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان، كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسا، ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى حو كۋوك زۋنگ، موڭعوليا پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى نيامتايشيرىن نومتويبايار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ جانە تاعى دا باسقا لاۋازىمدى رەسمي تۇلعالار كەلدى.