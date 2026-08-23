KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ انتونيۋ كوشتامەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Антониу Кошта билан телефон орқали мулоқот қилди
    Фото: Ақорда

    اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    تاراپتار قازاق-ەۋروپا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىنىڭ دامۋ قارقىنىنا كوڭىل تولاتىنىن اتاپ ءوتىپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ماۋسىم ايىندا بريۋسسەلگە جاساعان ساپارى اياسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋعا ايرىقشا نازار اۋداردى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ميرزا فاحرۋل يسلام الامگيردى بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور