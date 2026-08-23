قاسىم-جومارت توقايەۆ انتونيۋ كوشتامەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
تاراپتار قازاق-ەۋروپا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىنىڭ دامۋ قارقىنىنا كوڭىل تولاتىنىن اتاپ ءوتىپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ماۋسىم ايىندا بريۋسسەلگە جاساعان ساپارى اياسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋعا ايرىقشا نازار اۋداردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ميرزا فاحرۋل يسلام الامگيردى بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.