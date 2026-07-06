قاسىم-جومارت توقايەۆ: استانا - ەگەمەن ەلىمىزدىڭ جۇرەگى
استانا. KAZINFORM - اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ استانا كۇنىنە ارنالعان قۇتتىقتاۋىن جاريالادى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، ەلوردا - تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ سيمۆولى، جارقىن بولاشاققا ۇمتىلعان ۇلتىمىزدىڭ جاسامپاز كۇش-قۋاتىنىڭ قاينارى.
- قۇرمەتتى وتانداستار! استانا كۇنى قۇتتى بولسىن! استانا - ەگەمەن ەلىمىزدىڭ جۇرەگى. ەلوردامىز - تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ سيمۆولى، جارقىن بولاشاققا ۇمتىلعان ۇلتىمىزدىڭ جاسامپاز كۇش-قۋاتىنىڭ قاينارى. حالقىمىزدىڭ تاعدىرىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن شەشىمدەر وسى قالادا قابىلدانادى. باس قالامىز اۋقىمدى تاريحي وزگەرىستەردىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدى. استانا ساپالىق تۇرعىدان مۇلدە جاڭا باسقارۋ جۇيەلەرى ەنگىزىلگەن «اقىلدى قالا» مارتەبەسىنە يە بولدى. سونىمەن بىرگە ەلوردامىزدا ساياباقتار، گۇلزارلار، بالالارعا ارنالعان الاڭدار سالىندى. وسىنىڭ ءبارى استانا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن جاسالىپ جاتىر، - دەدى ول.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردا كۇنى قارساڭىندا ۇلت جىلناماسىنداعى تۇبەگەيلى بەتبۇرىس كەزەڭىنە جول اشقان حالىق كونستيتۋتسياسى زاڭدى كۇشىنە ەنگەنىن العا تارتتى.
- مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى بار. شىن مانىندە، وسى تاريحي وقيعا بيلىك پەن قوعامنىڭ نەگىزگى ينستيتۋتتارىن جاڭعىرتۋ ءىسىنىڭ باستاۋى سانالادى. ەلوردامىزدىڭ مارتەبەسى تۋرالى جاڭا كونستيتۋتسيالىق زاڭ استانانىڭ ساياسي، اكىمشىلىك، ەكونوميكالىق جانە مادەني ورتالىق رەتىندەگى ءرولىن كۇشەيتىپ، ونىڭ مەملەكەت دامۋىنداعى ايرىقشا ءمان-ماڭىزىن ايقىنداي ءتۇستى. باس شاھاردىڭ حالىقارالىق ابىروي-بەدەلى دە نىعايىپ كەلەدى. ايماقتىق جانە جاھاندىق ساياساتتىڭ اسا وزەكتى ماسەلەلەرىنە قاتىستى شەشىمدەردىڭ استانادا قابىلدانۋى - سونىڭ ايقىن دالەلى. باس قالامىز جاۋاپتى ازاماتتىق ۇستانىمعا، «زاڭ مەن تارتىپكە»، «تازا قازاقستان» قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن جاڭا قوعامدىق ەتيكانىڭ جارقىن كورىنىسى بولۋعا ءتيىس. ەلوردامىز ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ جولىندا ۇلگى-ونەگە كورسەتىپ، ءوسىپ-وركەندەي بەرەدى دەپ سەنەمىن. قۇرمەتتى استانا تۇرعىندارى، بارشاڭىزعا اماندىق جانە تابىس تىلەيمىن! - دەپ تۇيىندەدى مەملەكەت باسشىسى.