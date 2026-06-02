قاسىم-جومارت توقايەۆ: الاتاۋ قالاسى رەسۋرستاردى وڭتايلى، ۇنەمدەپ قولدانۋدا ۇلگى بولۋعا ءتيىس
قوناەۆ. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الماتى وبلىسىنداعى الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ جوسپارىمەن تانىسۋ بارىسىندا، الاتاۋ قالاسى رەسۋرستاردى وڭتايلى، ۇنەمدەپ قولدانۋدا ۇلگى بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- وسى پروبلەمانى شەشۋ ءۇشىن «First fuel» تۇجىرىمداماسىنا ەرەكشە نازار قاجەت دەپ سانايمىن. حالىقارالىق ەنەرگەتيكا اگەنتتىگى ازىرلەگەن بۇل تۇجىرىمداما ەنەرگيانىڭ تيىمدىلىگى مەن قۋات ۇنەمدەۋدى ارتتىرۋ شارالارىن كەڭىنەن ەنگىزۋدى قاراستىرادى. ۇنەمدەلگەن ەنەرگيانىڭ باعاسى جاڭادان وندىرىلەتىن ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ قۇنىنا قاراعاندا، ءتىپتى ءوندىرىستىڭ قولجەتىمدى تۇرلەرىمەن سالىستىرعاندا 2-3 ەسە تومەن بولاتىنى ەسەپتەلگەن. بۇل جەردە مىندەتتى تۇردە پايدالانۋعا بولاتىن ۇلكەن الەۋەت جاتىر. قازاقستاننىڭ قازىرگى قۋات شىعىنى اۋقىمى جاعىنان جەكەلەگەن وڭىرلەر تۇتىناتىن جانە وندىرەتىن ەنەرگيا كولەمىنە تەڭ. ونەركاسىپ مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتى بويىنشا، جەلىلەردەگى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ شىعىنى شامامەن 10 پايىزدى قۇرايدى، جىلۋ ەنەرگياسىنىڭ شىعىنى دا 10 پايىزعا جۋىق. ماسەلەن، 2024-جىلى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ جالپى شىعىنى 9 ميللياردتان اسا كيلوۆاتت ساعاتتى قۇرادى. بۇل بۇكىل اتىراۋ وبلىسىنداعى تۇتىنۋ كولەمىنەن ارتىق. ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، ەلىمىز - الەمدە ەنەرگيانى ەڭ كوپ تۇتىناتىن ەكونوميكالاردىڭ ءبىرى. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتار بولساق، قازاقستاننىڭ ءى ج و- دەگى ەنەرگيا تۇتىنۋى ورتاشا الەمدىك كورسەتكىشتەن 2 ەسە جوعارى، ال ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى ەلدەرى كورسەتكىشتەرىنەن 3,5 ەسە ارتىق. مويىنداۋىمىز كەرەك، سالاداعى تۇيتكىل كوبىنەسە جەلىلەردىڭ توزىعى جەتكەنىندە جانە ەلەكتر ەنەرگياسىن تاسىمالداۋداعى ۇزاق قاشىقتىققا عانا بايلانىستى ەمەس. سونىمەن بىرگە ەنەرگيا تۇتىنۋداعى مادەنيەتىمىزدىڭ تومەندىگىندە دە بولىپ وتىر. بۇل باعىتتا ۇكىمەت، اكىمدىكتەر، ۇلتتىق كومپانيالار جانە قوعام بەلسەندىلەرى اتقاراتىن جۇمىس كوپ. ءبىز حالىققا ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋ جونىندە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋىمىز قاجەت. الاتاۋ قالاسى رەسۋرستاردى وڭتايلى، ۇنەمدەپ قولدانۋدا ۇلگى بولۋعا ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پ️رەزيدەنت الاتاۋ ەلدىڭ جاڭا قارجى ارحيتەكتۋراسىن قۇرۋدىڭ ستراتەگيالىق الاڭىنا اينالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.