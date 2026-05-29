قاسىم-جومارت توقايەۆ ە ا ە و ەلدەرىنە سيفرلىق كولىك دالىزدەرىنىڭ ەكوجۇيەسىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن سيفرلاندىرۋ جاھاندىق ساۋدا بايلانىستارىنداعى ماڭىزدى ءرولدى ساقتاۋعا ىقپال ەتەدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەۋرازيانىڭ كولىك جەلىسى ازيا، ەۋروپا جانە تاياۋ شىعىستىڭ نەگىزگى نارىعىن بايلانىستىراتىن حالىقارالىق باعىتتاردىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق جۇيەسى سانالادى. اڭگىمە جالپى ۇزىندىعى 50 مىڭ شاقىرىمنان اساتىن تارماقتالعان ترانزيتتىك دالىزدەر جەلىسى تۋرالى بولىپ وتىر. ونىڭ 10 مىڭ شاقىرىمنان استامى قازاقستان اۋماعى ارقىلى وتەدى.
- جاھاندىق ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستار جۇيەسىندەگى ماڭىزدى ءرولدى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن بارشامىزعا ترانسشەكارالىق ينفراقۇرىلىمدى سيفرلاندىرۋدى ودان ءارى دامىتۋ قاجەت بولادى. يكەمدى لوگيستيكالىق شەشىمدەر، تۇراقتى جەتكىزىلىمدەر جانە جۇكتەردىڭ جىلدام ءوتۋى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتاعى ترانزيتتىك اعىندار كولەمىن ەداۋىر ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سوندىقتان وتكەن جىلدىڭ سوڭىنان باستاپ ءبىز «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن Smart Cargo قۇرالىن جۇيەلى تۇردە ەنگىزىپ كەلەمىز. بۇل پلاتفورما اياسىندا كولىك دالىزدەرىن سيفرلاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن وتىرىستا.
سونىمەن بىرگە، قازاقستاندا كورشىلەس ەلدەرمەن ەلەكتروندى رۇقسات بلانكىلەرىمەن الماسۋ تەتىگى ەنگىزىلدى.
- وداق اياسىنداعى اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ ءوزارا ينتەگراتسياسى - ۋاقىت تالابى. وسىعان بايلانىستى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيانىڭ ۇلتتىق سەرۆيستەردىڭ سيفرلىق ۆيتريناسىن قۇرۋ جونىندەگى جۇمىسى اسا وزەكتى. مەنىڭ ويىمشا، ءبىز بۇل پروتسەستەردى جەدەلدەتىپ، وداقتا سيفرلىق كولىك دالىزدەرىنىڭ تولىققاندى ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋىمىز قاجەت. وسى باعىتتاعى كۇش-جىگەردى بىرىكتىرۋ ەۋرازيانىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق كولىك حابتارىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالدى. بۇل جيىنعا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان كەلدى.
بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسى ە ا ە و ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتىپ وتىر.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2025-جىلعى 31-جەلتوقساندا ە ا ە و مەملەكەتتەرى باسشىلارىنا جولداعان ۇندەۋىندە قازاقستان ءتوراعالىعىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن ايقىندادى.
ولار - جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى دامىتۋدىڭ جاڭا قۇرالى رەتىندە دامىتۋ، ەاەو لوگيستيكالىق كەڭىستىگىنىڭ الەۋەتىن پايدالانۋ، ونەركاسىپ پەن اگروونەركاسىپ كەشەنىن سيفرلاندىرۋ، ءوزارا ساۋداداعى اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى قىسقارتۋ جانە ءۇشىنشى ەلدەرمەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ.