قارىزعا باتقان جاستار كوبەيىپ بارا جاتىر - گەننادي شيپوۆسكيح
استانا. KAZINFORM - سەناتور گەننادي شيپوۆسكيحتىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا جاستارعا شاعىن نەسيەلەردىڭ وڭاي بەرىلىپ جاتقانى ايتىلدى.
دەپۋتتاتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، جاستاردىڭ كوبى ميكروقارجى ۇيىمدارىنىڭ اگرەسسيۆتى جارنامالارىنا وڭاي الدانىپ جاتىر. سونىڭ سالدارىنان جوعارى پايىزبەن قارىز الادى. بۇل جاعداي الەۋمەتتىك تۇراقتىلىققا قاۋىپ توندىرەتىن تەندەنسياعا اينالدى.
سەناتور سالالىق اگەنتتىك مۇنداي قارىز الۋشىلار بويىنشا ستاتيستيكا جۇرگىزبەيتىنىن، بۇل ماسەلەنىڭ اۋقىمىن شىنايى باعالاۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىنىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردەن الىنعان دەرەكتەر جاستار اراسىندا بورىشتىق جۇكتەمەنىڭ وسكەنىن كورسەتەدى.
- مۇنداي جاعدايدىڭ ورىن الۋىنا نەسيەنىڭ تىم جەڭىل ءارى جەدەل راسىمدەلۋى، ميكروقارجى ۇيىمدارىنىڭ جاستاردى نىسانعا العان اگرەسسيۆتى جارناماسى جانە قارجىلىق ساۋاتتىلىقتىڭ تومەندىگى اسەر ەتىپ وتىر. سونىمەن قاتار، ميكروكرەديتتىك ۇيىمداردى رەتتەۋدەگى كەمشىلىكتەر دە جاعدايدى ۋشىقتىرىپ جاتىر: جەكە دەرەكتەردى ەنگىزۋ ارقىلى بىرنەشە مينۋت ىشىندە نەسيە راسىمدەۋ مۇمكىندىگى جاستاردى ويلانىپ-تولعانباستان قارجىلىق مىندەتتەمە قابىلداۋعا يتەرمەلەيدى. بۇل ولاردىڭ پسيحولوگيالىق جاي-كۇيىنە تەرىس اسەر ەتىپ، كۇيزەلىس پەن الەۋمەتتىك وقشاۋلانۋعا اكەلۋى مۇمكىن، - دەدى گەننادي شيپوۆسكيح سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سەناتور جاستارعا شاعىن نەسيە بەرۋ ءتارتىبىن قاتاڭداتۋدى، ولاردى 18 جاستان باستاپ تەكسەرۋسىز رەسىمدەۋ تاجىريبەسىن توقتاتۋدى ۇسىندى. ول جاس شەگىن 21 جاسقا دەيىن كوتەرىپ، جاس قارىز الۋشىلاردىڭ قارجىلىق جاعدايىنا مىندەتتى باعالاۋ ەنگىزۋدى قاجەت دەپ سانايدى.
بۇعان دەيىن شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ قابىلدانعان جوبالارىنا سۋبسيديا تولەۋ ءۇشىن ۇكىمەت قاراجات بولگەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ