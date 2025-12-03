قارىنعا سالىپ ماي وندىرگەن قازاققا ونى شەتەلدەن تاسۋ سوراقىلىق - ەرمۇرات ءباپي
استانا. KAZINFORM - كەلەسى جىلدان باستاپ وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەرى تىزىلىمىنە ەنگەن كومپانيالارعا جەڭىلدىكتەر بەرىلەدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.
وتىرىس بارىسىندا دەپۋتات ەرمۇرات ءباپي كۇردەلى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - وتاندىق ءوندىرىس پەن وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋ ماسەلەسى ءالى كۇنگە دەيىن شەشىلمەي كەلە جاتقانىنا الاڭداۋشىلىق تانىتتى.
- مەملەكەتتىك نەسيەلىك باعدارلامالاردىڭ كومەگىمەن سالىنعان وندىرىستىك كاسىپورىندار 40-50 پايىزدان اسپايتىن قۋاتتا جۇمىس ىستەپ جاتىر. بيۋدجەتتىڭ ەسەبىنەن، مەملەكەتتىك قارجىعا سالدىرىپ، ول كاسىپورىنداردى نارىققا «لاقتىرىپ» جىبەرەمىز. ماسەلەن، «دامۋ» جانە باسقا دا قورلاردىڭ كومەگىمەن سالىنعان ەت كومبيناتتارى مەملەكەتتىك تاپسىرىس بولماعاندىقتان جارتىلاي مۇمكىندىكتە عانا جۇمىس ىستەپ جاتىر. ەسەسىنە نارىقتى رەسەي مەن بەلارۋستىڭ ازىق-تۇلىگى جاۋلاپ العان. ءيت ولگەن، ءيت ەمەس-اۋ كيت ولگەن جاڭا زەلانديادان سارى ماي تاسيمىز. توڭازىتقىشى جوق قازاق قارىنعا سالىپ ماي وندىرگەن. جاڭا زەلانديادان ماي تاسۋ ۇيات قوي. ال ءبىزدىڭ ءوندىرىسىمىز توقتاپ تۇر. بالتىق جاعالاۋىنان ماي تاسيمىز. ماي وندىرگەن قازاققا وتاندىق ءوندىرىسىمىزدى قولداماي سىرتتان دەلدالداردىڭ كومەگىمەن سارى ماي تاسۋ سوراقىلىق. «سامۇرىق- كونتراكشن» كومپانياسى مەملەكەتتىك نەسيە سالدىرعان قۇرىلىس زاۋىتتارى بونكروت بولۋدىڭ الدىندا تۇر. ولاردا اينالىم جوق. ۇكىمەتتە تۇتاس ۇستانىم جوق. وسى ورايدا مەملەكەتتىك باعدارلاما قاجەت دەپ ويلايمىن. مەملەكەتتىڭ ۇستانىمى قانداي؟ نە ىستەپ جاتىر؟ - دەپ سۇرادى دەپۋتات ۆيتسە-پرەمەردەن.
ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن قانات بوزىمبايەۆ وتاندىق وندىرۋشىلەر ىشكى نارىقتا باسەكەلەستىككە ساي بولسا، يمپورت توقتايتىندىعىن ايتادى.
- مىسالى، سۇتكە قانشاما سۋبسيديا بەرىلىپ جاتىر. قازىر ءسۇت وڭدەۋ زاۋىتتارىنا ۇكىمەت تاراپىنان قانشاما كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. ءبىراق، ءالى كۇنگە دەيىن ىشكى نارىقتى 100 پايىز قامتاماسىز ەتتىك دەپ ايتا المايمىز. بولاشاقتا كوپ جۇمىس ىستەۋ كەرەك. ارينە، ءتيىستى جوسپارلار بار. مينيسترلىك وتكەن جىلى زاڭعا قاجەتتى تۇزەتۋلەر ەنگىزىپ، وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەر ءتىزىلىمىن ەلەكتروندى پورتالعا قوستى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا تاۋاردىڭ سايكەستىگىن بىلدىرەتىن سەرتيفيكاتتار جويىلادى.
- تىزىلىمگە كىرگەن كومپانيالار كەلەسى جىلدان باستاپ «سامۇرىق-قازىنا» تاراپىنان، ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ تاراپىنان جەڭىلدىكتەر الادى. ماسەلەن، تۇرعىن-ءۇي كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق پەن ەنەرگەتيكالىق سەكتوردى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ۇلكەن جوبانى قولعا الدىق. ول جوباعا قاجەتتى ءونىم شىعاراتىن وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەر بار بولسا، وندا مەردىگەرلەر سونىڭ تاۋارلارىن - قۇبىرلارىن، ەلەكتر جەلىلەرىن، ترانسفورماتورلارىن 100 پايىز ساتىپ الىپ، جىلۋ بەرۋ كومپانياسىنىڭ جابدىقتارىنا ەنگىزەدى. ءبىراق، بۇل ماسەلە ءتيىستى حالىقارالىق شارتتارعا ساي كەلمەي جاتىر. الايدا، سوعان قاراماستان قولعا الدىق. مىسالى، 6,6 تريلليون تەڭگە تەك كوممۋنالدىق جەلىلەردى جاڭعىرتۋعا قاراستىرىلعان. ونىڭ ىشىندە شامامەن 2 تريلليون تەڭگەگە جۋىق قاراجات وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەرگە تۇسەدى. جالپى، ءار تاۋار بويىنشا جەكە ۇستانىم بولۋى ءتيىس، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ءماجىلىس مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ەل ازاماتتارىنىڭ ءوتىنىشىن قاراۋ ناتيجەسىن تىڭداپ جاتىر.
اۆتور
مارلان جيەمباي