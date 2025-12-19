قارين: قازاق حاندىعىنىڭ تاريحى - ۇلتتىق تاريحىمىزدىڭ ەڭ نەگىزگى كەزەڭى
الماتى. KAZINFORM - وتاندىق تاريحتىڭ قازاق حاندىعىنا ارنالعان ءتورتىنشى تومى بەكىتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
الماتىدا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اتتى جەتى تومدىق اكادەميالىق باسىلىمدى ازىرلەۋگە قاتىستى رەداكسيا القاسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى.
باسقوسۋدا رەداكسيالىق القا مۇشەلەرىنىڭ ەسكەرتۋلەرى مەن ۇسىنىستارى نەگىزىندە قايتا پىسىقتالعان قازاق حاندىعى كەزەڭىنە ارنالعان ءتورتىنشى تومنىڭ قولجازباسى قارالدى. تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا رەداكسيا القاسى ءتورتىنشى تومنىڭ قولجازباسىن بەكىتىپ، باسپاعا دايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى اتالعان ەڭبەكتىڭ وتاندىق تاريح عىلىمىنداعى ماڭىزى زور ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- العاش رەت قازاق حاندىعىنىڭ تاريحى كوپتومدىق اكادەميالىق باسىلىمدا بولەك توم ءارى ءبىرتۇتاس ىرگەلى ەڭبەك رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. قازاق حاندىعىنىڭ تاريحى - ۇلتتىق تاريحىمىزدىڭ ەڭ نەگىزگى كەزەڭى. ءتورتىنشى تومدا قازاق مەملەكەتتىلىگىنىڭ بىرنەشە عاسىرعا جالعاسقان قالىپتاسۋ، دامۋ، گۇلدەنۋ كەزەڭدەرى تولىق قامتىلعان. تۇتاستاي العاندا قازاقستاننىڭ اكادەميالىق تاريحىنىڭ ءتورتىنشى تومى كەشەندى زەرتتەۋ بولىپ سانالادى. وندا قازاق حاندىعى تاريحىن زەرتتەۋدەگى زاماناۋي عىلىمي تاسىلدەر مەن وزىق ناتيجەلەر قامتىلعان. بۇل وتاندىق تاريح عىلىمىنىڭ دامۋىنا قوسىلعان ماڭىزدى ۇلەس بولىپ ەسەپتەلەدى، - دەدى ەرلان قارين.
باسىلىمنىڭ جاڭالىعىنا توقتالعان مەملەكەتتىك كەڭەسشى تومدى ازىرلەۋ بارىسىندا قازاقستان، رەسەي، قىتاي، وزبەكستان جانە باسقا دا ەلدەردىڭ مۇراعات قورلارىنان تابىلعان جازبا دەرەكتەر، قۇجاتتار مەن جادىگەرلەر پايدالانىلىپ، العاش رەت عىلىمي اينالىمعا ەنگىزىلگەنىن ايتتى. ءتورتىنشى تومعا بارلىعى 187 سيرەك قۇجات ەنگىزىلدى، ولاردىڭ 180 ءى شەتەلدىڭ ارحيۆ قورلارىنان الىنعان.
سونداي-اق رەداكسيا القاسى «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اكادەميالىق باسىلىمىنىڭ بەسىنشى تومىن تالقىلادى. اتالعان تومنىڭ تۇجىرىمداماسىن، قۇرىلىمى مەن مازمۇنىن اۆتورلار ۇجىمىنىڭ جەتەكشىسى، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، ش. ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى، اكادەميك زيابەك قابىلدينوۆ تانىستىردى.
سونىمەن قاتار تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور مۇرات ءابدىروۆتىڭ، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، اكادەميك، اباي اتىنداعى قاز ۇ پ ۋ- دىڭ زەرتتەۋشى پروفەسسورى حانگەلدى ءابجانوۆتىڭ، تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، ورتالىق مەملەكەتتىك ارحيۆتىڭ ديرەكتورى ءسابيت شىلدەبايدىڭ رەتسەنزيالارى تىڭدالدى.
رەداكسيا القاسىنىڭ ايدوس سارىم، مامبەت قويگەلديەۆ، ەركىن ءابىل، گالينا كسەنجيك، ديحان قامزابەك ۇلى، بۇركىتباي اياعان، كۇلعازيرا بالتابايەۆا، كەنجەحان ماتىجانوۆ، ايگۇل ءسادۋاقاسوۆا، اندرەي چەبوتاريەۆ، جاقسىلىق ءسابيتوۆ، مەرۋەرت ابۋسەيىتوۆا، بەرەكەت كارىبايەۆ، ورازاق سماعۇلوۆ، بەرىك ءابدىعالي ۇلى سەكىلدى باسقا دا مۇشەلەرى ءوز وي-پىكىرىن ورتاعا سالدى.
جيىن سوڭىندا رەداكسيا القاسى اكادەميالىق باسىلىمنىڭ بەسىنشى تومىن جەتىلدىرۋ جۇمىسىن ودان ءارى جالعاستىرىپ، كەلەسى وتىرىستا قايتا قاراۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
ايتا كەتەلىك قازاق حاندىعىنا ارنالعان ءتورتىنشى تومنىڭ قولجازباسى قايتا قارالدى.