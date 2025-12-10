قارين: كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ - قوعامنىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ ماسەلەسى قايتا نازارعا ىلىكتى. بۇل رەتتە مەملەكەت ءتيىستى جاعدايدى جاساپ جاتىر، ەندى باستى مىندەت - قوعامنىڭ وزىندە. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
ەرلان قارين «جاس الاش» گازەتىندە كوتەرىلگەن كىتاپ وقۋ دەڭگەيىنە قاتىستى ماتەريالعا پىكىر ءبىلدىردى. ول كوتەرىلگەن ماسەلە شىنىندا دا وزەكتى ەكەنىن باسا ايتتى.
- جۋىردا «جاس الاش» گازەتىندە جاريالانعان ءبىر ماتەريالعا كوزىم ءتۇستى. تاقىرىبى - «كىتاپ وقىمايتىن قوعام: جالعان ستاتيستيكاعا جاسىرىنعان شىندىق». تالقىعا باسپاگەر شىڭعىس مۇقان، جازۋشى-باسپاگەر ارمان المەنبەت، كىتاپحانا قىزمەتكەرى ايدوس بەكتۇرسىن ءۇن قوسىپتى. كوتەرىلگەن ماسەلە شىنىندا دا وزەكتى، - دەپ جازدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
قاريننىڭ ايتۋىنشا، جاستاردى الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ ىقپالىنان شىعارىپ، كىتاپ وقۋعا باۋلۋ - قوعامنىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى. «وزىق ويلى ۇلت بولۋدىڭ توتە جولى - كىتاپ وقۋ»، - دەگەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن مىسال ەتكەن ول مەملەكەت ەشكىمدى ماجبۇرلەي المايتىنىن، ءبىراق قاجەتتى جاعداي جاسالۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت ەشكىمدى كىتاپ وقۋعا مىندەتتەي المايدى. مەملەكەتتىڭ مىندەتى - وسىعان نەگىز بولاتىن العىشارتتاردى جاساۋ. ياعني، وقىرماننىڭ قاجەتتىلىگىن وتەيتىن كىتاپتار باسىپ شىعارۋ، شەتەلدىڭ ۇزدىك تۋىندىلارىن اۋدارۋ، وقۋعا قولايلى جاعداي جاساۋ، وقۋ-ءبىلىمدى ناسيحاتتاۋ، ىنتالاندىرۋ، - دەدى ول.
سوڭعى جىلدارى كىتاپ وقۋدى ىنتالاندىرۋ باعىتىندا ءبىرقاتار جۇمىس اتقارىلدى. اتاپ ايتقاندا، پرەزيدەنت باستاماسىمەن 23-ءساۋىر ۇلتتىق كىتاپ كۇنى بولىپ بەلگىلەندى. «بالالار كىتاپحاناسى» جانە «كىتاپ- Amanat» جوبالارى ىسكە قوسىلدى.
- ءاربىر قازاقستاندىق وقۋعا ءتيىس 100 كىتاپتىڭ ءتىزىمى ايقىندالدى. الماتىداعى بىرنەشە كىتاپحانا 24/7 جۇمىس رەجيمىنە كوشتى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت يدەياسى بويىنشا تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن زاماناۋي كىتاپحانانىڭ قۇرىلىسى باستالماق. قازىرگى تاڭدا قوعامدىق كىتاپحانالاردا 72 ميلليوننان استام قۇجات بار. بيىلدىڭ وزىندە ولاردىڭ قورى جاڭادان 1029568 باسپا ونىمىمەن تولىقتى. ەلەكتروندى قور 2,2 ميلليوننان اسادى. ونلاين وقۋ پلاتفورمالارى دا بەلسەندى جۇمىس ىستەيدى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
قارين اتاپ وتكەندەي، مەملەكەت تاراپىنان جاعداي جاسالعانىمەن، ەندىگى ماڭىزدى مىندەت - قوعامدا كىتاپ وقۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرۋ جانە ۇلگى بولاتىن وقىرماندار ورتاسىن قالىپتاستىرۋ.
بۇدان بۇرىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە تاربيە جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋ جونىندە جيىن وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.