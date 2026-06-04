قارين پرەزيدەنتتىڭ بۇگىنگى سوزىندەگى 9 دايەكتى وي-تۇجىرىمدى اتادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنىنە وراي پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك تۋدى سالتاناتتى كوتەرۋ راسىمىندە ءسوز سويلەدى.
مەملەكەت باسشىسى مەرەكەلىك لەبىزبەن شەكتەلمەي، جاڭا تۇجىرىمدامالىق ويلارىن دا ورتاعا سالدى. مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين پرەزيدەنتتىڭ بۇگىنگى سوزىندەگى اڭعارعان نەگىزگى 9 دايەكتى وي-تۇجىرىمدى كوپشىلىك نازارلارىنا ۇسىندى.
1. «جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان كونستيتۋتسيا - قازاقستاننىڭ الداعى ونداعان جىلدارعا ارنالعان باستى زاڭى. ءدال وسى اتا زاڭ حالقىمىزدى الەمدىك وركەنيەتتىڭ جاڭا بەلەستەرىنە باستايدى. تەحنولوگيالىق جەتىستىكتەر، ساياسي دۇربەلەڭدەر، اسكەري قاقتىعىستار بەلەڭ الىپ جاتقان قازىرگى داۋىردە نەگىزگى زاڭىمىزدىڭ جول نۇسقاۋشى تەمىرقازىق رەتىندەگى ماڭىزى ەسەلەنە تۇسەدى»
2. «ەلىمىزدىڭ باس قۇجاتى - كونستيتۋتسيا 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. تامىز ايىندا ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋى وتەدى، ال قىركۇيەكتە قازاقستان حالىق كەڭەسى قۇرىلادى. وسىلايشا، ءبىز اۋقىمدى وزگەرىستەر كەزەڭىنە اياق باسامىز»
3. ازاماتتارىمىزدىڭ باسىم كوپشىلىگى زاڭعا قۇرمەتپەن قاراۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋ ستراتەگياسىن قولدايدى، سونداي-اق «تازا قازاقستان» اكتسياسىنا بەلسەنە قاتىسادى. الايدا، بۇل ءار جەتىستىككە ءماز بولىپ، جايباراقات وتىراتىن زامان ەمەس. ءبىز بيىك ماقساتتارعا ۇمتىلىپ، تەك قانا العا -جارقىن بولاشاققا قاراي ءجۇرۋىمىز كەرەك. كەلەشەككە زور سەنىممەن قاراپ، قازاقستاندى شىن مانىندە وركەنيەتتى مەملەكەتكە اينالدىرۋىمىز قاجەت.
4. «قازىر ءبىز ءبىر ەل بولىپ جاسامپازدىق جولىنا تۇستىك: قوعامىمىزدا جاڭا يدەيالار، جاڭا تۇلعالار، وتانشىل ازاماتتاردىڭ جاڭا بۋىنى پايدا بولۋدا. مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە وسىنداي يگى ءۇردىستى قولدايمىن. مۇنى ەل ىشىندە جاسالىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ ايقىن كورىنىسى دەپ سانايمىن»
5. «رەفورمالاردىڭ باستاپقى كەزەڭىندە ەلىمىزدەگى كوزى اشىق جانە پروگرەسسيۆتى قوعامدىق-ساياسي كۇشتەر جالپىۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن ماقساتتار اياسىندا بىرىگۋى قاجەت دەپ سانايمىن. سوندا عانا ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ، مەملەكەتتىلىگىمىزدى نىعايتۋ ىسىندە تابىسقا جەتە الامىز»
6. «ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىگى، تاۋەلسىزدىگى - ەڭ ماڭىزدى، ەڭ قاستەرلى قۇندىلىعىمىز. ءبىز وركەنيەتتى ءارى وزىق ويلى ۇلت رەتىندە وزىمىزگە سەنىمدى بولۋىمىز كەرەك. ەشكىمگە جالتاقتاماي باتىل ارەكەت ەتۋىمىز قاجەت. بۇدان باسقا جول جوق»
7. «مەملەكەت ءۇشىن ءبىر كۇننىڭ قامى ەمەس، بولاشاقتىڭ جايى ماڭىزدى. سوندىقتان، ءبىز ابايدىڭ ۇلاعاتىنا ساي «اقىرىن ءجۇرىپ، انىق باسامىز» . ۇلت مۇددەسىن بارىنەن بيىك قويىپ، الىسقا كوز تىگەمىز»
8. «بىزدىڭ ماقساتىمىز - وزگەلەردىڭ تاپتاۋرىن بولعان تاجىريبەلەرى مەن يدەيالارىن ۇلگى- ونەگە ەتپەۋ، ونبەيتىن داۋ- دامايدان بويدى اۋلاق سالۋ. سونىمەن بىرگە وتكەن ۇلى ءداۋىردىڭ قۇندىلىقتارىن وي ەلەگىنەن وتكىزىپ، ساپالى تۇردە جاڭعىرتىپ، زاماناۋي وركەنيەتكە قاراي بەيىمدەۋ. جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى دامۋدىڭ بۇرىن- سوڭدى بولماعان ۇلگىسى مەن تاسىلدەرىنە جول اشاتىن جاڭا ءارى شەكسىز كەڭىستىك قالىپتاستىردى. مىڭنىڭ بىرىنە بەرىلەتىن ءدال وسى تاريحي مۇمكىندىكتى تەك قۋاتتى، كۇشتى، بولاشاققا بەت العان حالىقتار پايدالانا الادى»
9. «كەيىنگى جىلداردى ەلىمىز ءۇشىن تاريحي بەتبۇرىس كەزەڭى دەۋگە تولىق نەگىز بار. اۋقىمدى رەفورمالار بارلىق سالاعا تىڭ سەرپىن بەرۋدە. تۇبەگەيلى وزگەرىستەر، اسىرەسە، قوعامدىق ساناعا زور سىلكىنىس اكەلدى. ىشكى ساياساتتىڭ مازمۇنى جاڭاردى، باعىت-باعدارى ايقىندالا ءتۇستى. ەل ىشىندە جاناشىرلىق، ەڭبەكقورلىق، ۇقىپتىلىق، ۇنەمشىلدىك قاسيەتتەرى ورنىعا باستادى. ازاماتتارىمىزدىڭ كوزقاراسى جانە ۇستانىمى وزگەرۋدە».