قارين: قۇرىلتاي سايلاۋى 2026-جىلعى 23-تامىزدا وتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ سايلاۋىن تاعايىنداۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
- قازىر عانا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءتيىستى جارلىعى جاريالاندى. جۇرتشىلىق ساياسي وقيعالار تۋرالى الدىن الا حاباردار ەتىلدى. وسىدان بۇرىنعى سايلاۋ مەن رەفەرەندۋمدا دا سولاي بولعان ەدى. بيىل ءساۋىر ايىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋى تامىزدا وتەتىنىن جاريا تۇردە اشىق مالىمدەدى. وسىلايشا، ساياسي پارتيالاردا سايلاۋ ناۋقانىنا دايىندالۋ ءۇشىن ۋاقىت جەتكىلىكتى بولدى. بۇل - جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن سوڭ وتكىزىلەتىن العاشقى جالپىحالىقتىق سايلاۋ، - دەپ حابارلادى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرلان قارين.
ونىڭ ايتۋىنشا، الداعى ناۋقان بۇكىل ساياسي ۇلگىنى ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان قايتا قالىپتاستىرۋعا جول اشادى. جاڭا اتا زاڭعا سايكەس، سايلاۋدان سوڭ مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ نەگىزگى ينستيتۋتتارىن جاساقتاۋ جۇمىسى باستالادى.
بۇعان دەيىن ەرلان قارين قازاقستاندا قۇقىقتىق جۇيەنى جاڭعىرتۋ كەزەڭى باستالعانىن مالىمدەدى.