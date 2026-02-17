قارقىندى ەكونوميكالىق ءوسىم كەرەك - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - ەكونوميكالىق ءوسىمدى ىنتالاندىرۋعا قارجى ءبولۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- قازىر كوپتەگەن ەل ەكونوميكالىق ءوسىمدى ىنتالاندىرۋعا قىرۋار قارجى ءبولىپ جاتىر. مەن وزىڭىزگە، سەرىك ماقاش ۇلى (پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين) ءتيىستى اقپاراتتى جىبەردىم. گەرمانيا بويىنشا، باسقا دا ەلدەر وسى باعىتتا بەلسەندى جۇمىس ىستەپ جاتىر. سوندىقتان بىزگە دە وسى باعىتتا جۇمىس ىستەۋ كەرەك. بىزگە قارقىندى ەكونوميكالىق ءوسىم كەرەك. ارينە، ساپاسى دا بولۋى قاجەت. ءبىراق، قارقىنى وتە ماڭىزدى. سوندىقتان جۇمىستارىڭىزدى جالعاستىرا بەرىڭىزدەر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا سەرىك جۇمانعارين 2025-2029 -جىلدارى ارالىعىندا جيىنتىق ينۆەستيسيا 400 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتەتىنىن ايتقان ەدى.