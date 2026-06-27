قارقارا جايلاۋىندا 35 مىڭ قوناق قاتىساتىن «قىمىزمۇرىندىق» مەرەكەسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ كەگەن اۋدانىنداعى قارقارا جايلاۋىندا ءداستۇرلى «قىمىزمۇرىندىق - 2026» مادەني- كوپشىلىك جانە سپورتتىق مەرەكەسى باستالدى.
الماتى وبلىسى اكىمدىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل بەسىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىرعان مەرەكە ابىز بابا المەرەك جانشىق ۇلىنىڭ 368 جىلدىعىنا ورايلاستىرىلعان. فەستيۆالگە قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىنەن، سونداي-اق تۇركيا، ازەربايجان، قىرعىزستان، قىتاي، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە قاراقالپاقستان رەسپۋبليكاسىنان قوناقتار كەلدى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ بولجامىنشا، شاراعا بارلىعى 35 مىڭعا جۋىق ادام قاتىسادى.
- تاڭەرتەڭنەن باستاپ قارقارا جايلاۋىنا جينالعان جۇرتشىلىق تاقىرىپتىق الاڭداردى ارالاپ، جۇزدەن استام كيىز ۇيدەن قۇرالعان ەتنواۋىلمەن تانىستى. مۇندا قازاق حالقىنىڭ مادەني مۇراسىن تانىتاتىن كورمەلەر ۇيىمداستىرىلىپ، قولونەر شەبەرلەرىنىڭ تۋىندىلارى، سۋرەتشىلەردىڭ ەڭبەكتەرى، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى مەن جەرگىلىكتى وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سونداي-اق قولونەرگە قىزىعۋشىلارعا شەبەرلىك ساباقتارى وتكىزىلىپ، ۇلتتىق سالت-ءداستۇر مەن ادەت- عۇرىپتى بەينەلەيتىن تاريحي جادىگەرلەر كورمەسى ۇيىمداستىرىلدى.
فەستيۆال اياسىندا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن دە جارىستار ءوتىپ جاتىر. قاتىسۋشىلار ات بايگەسى، قازاق كۇرەسى، الىپتار سايىسى، تەڭگە ءىلۋ، اسىق اتۋ جانە قوي كوتەرۋ بويىنشا باق سىناۋدا.
مەرەكە باعدارلاماسىندا «توپجارعان» ەتنو- ونەر ورتالىعىنىڭ شوۋى، «تولاعاي» ونەر ورتالىعىنىڭ قويىلىمدارى، وبلىس ونەرپازدارى مەن تانىمال ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ كونسەرتى دە بار.
بالالارعا ارنالعان ارنايى ايماقتا اتتراكسيوندار، قۋىرشاق تەاترى، قولونەر جانە سۋرەت سالۋ شەبەرلىك ساباقتارى، سونداي-اق شاحمات پەن توعىزقۇمالاق جارىستارى ۇيىمداستىرىلعان.
فەستيۆال قوناقتارى ۇلتتىق سۋسىن قىمىزدان ءدام تاتىپ، قازاقتىڭ ءداستۇرلى تاعامدارىنان اۋىز ءتيىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلوردالىق زەينەتكەرلەر قىمىزمۇرىندىق مەرەكەسىن اتاپ وتكەن بولاتىن.