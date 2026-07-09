قارۋلى كۇشتەر تاريحىندا تۇڭعىش رەت كيبەرقاۋىپسىزدىك وفيتسەرلەرى تۇلەپ ۇشتى
استانا. KAZINFORM - «كيبەرقاۋىپسىزدىك» ماماندىعى بويىنشا زاپاستاعى وفيتسەرلەردىڭ العاشقى لەگى وقۋدى اياقتادى، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر قارۋلى كۇشتەرى تاريحىندا العاش رەت «كيبەرقاۋىپسىزدىك» اسكەري-ەسەپتىك ماماندىعى بويىنشا زاپاستاعى وفيتسەرلەر دايارلاندى.
راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتىندا 170 تەن استام زاپاستاعى وفيتسەرلەر مەن سەرجانتتاردى وقىتۋ اياقتالدى.
وقۋ قورىتىندىسىنىڭ باستى وقيعاسى - قارۋلى كۇشتەر تاريحىنداعى «كيبەرقاۋىپسىزدىك» ماماندىعى بويىنشا العاشقى زاپاستاعى وفيتسەرلەردىڭ تۇلەپ ۇشۋى بولدى. سونىمەن قاتار «بايلانىس» ماماندىعى بويىنشا زاپاستاعى سەرجانتتار دا وقۋىن اياقتادى.
ءىس-شارانىڭ سالتاناتتى قورىتىندىسى اسكەري دايارلىق باعدارلاماسىن ءساتتى اياقتاعان جوعارى وقۋ ورىندارى ستۋدەنتتەرىنىڭ اسكەري انت قابىلداۋ ءراسىمى بولدى.
اسكەري دايارلىق نەگىزگى وقۋ كەستەسىنەن قول ۇزبەي جۇرگىزىلدى. باعدارلاما تەوريالىق ساباقتاردى، پراكتيكالىق دايىندىقتى جانە اسكەري وقۋ-جاتتىعۋ تاجىريبەسىن قامتىدى. «كيبەرقاۋىپسىزدىك» ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم العان بولاشاق زاپاستاعى وفيتسەرلەر اقپاراتتىق جۇيەلەردى قورعاۋ جانە كيبەرشابۋىلدارعا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىن پىسىقتادى. ال «بايلانىس» ماماندىعى بويىنشا دايىندىقتان وتكەن سەرجانتتار زاماناۋي بايلانىس قۇرالدارىن ورنالاستىرۋ مەن پايدالانۋدى مەڭگەردى.
- قازىرگى قارۋلى كۇشتەر جوعارى تەحنولوگيالىق ورتادا ءتيىمدى جۇمىس ىستەي الاتىن ماماندارعا مۇقتاج. سوندىقتان زاپاستاعى وفيتسەرلەر مەن سەرجانتتاردى دايارلاۋ بارىسىندا تەوريالىق بىلىممەن قاتار، اسكەري قىزمەتشىلەر ناقتى جاعدايدا ورىنداۋى مۇمكىن مىندەتتەردى تاجىريبە جۇزىندە پىسىقتاۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. كيبەرقاۋىپسىزدىك جانە بايلانىس باعىتتارى بويىنشا دايىندىق سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ قارقىندى دامۋى جاعدايىندا سۇرانىسقا يە مامانداردى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتى اكادەميالىق ۇتقىرلىق ءبولىمىنىڭ ادىسكەرى مايور جاناربەك كەرىمقۇلوۆ.
جاڭا اسكەري-ەسەپتىك «كيبەرقاۋىپسىزدىك» ماماندىعىنىڭ العاشقى تۇلەكتەرىنىڭ ءبىرى - الماتى تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتى ازامات نابيەۆ.
- وقۋ بىزگە تەك كاسىبي ءبىلىم بەرىپ قانا قويماي، اسكەري ماماننىڭ جوعارى جاۋاپكەرشىلىگىن تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەردى. ءبىز توپپەن جۇمىس ىستەۋدى، كۇردەلى جاعدايدا شەشىم قابىلداۋدى جانە العان ءبىلىمىمىزدى تاجىريبەدە قولدانۋدى ۇيرەندىك. اسكەري انت قابىلداۋ - وتانعا قىزمەت ەتۋگە جانە العان قۇزىرەتتەرىمىزدى ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جولىندا پايدالانۋعا دايىن ەكەنىمىزدىڭ بەلگىسى، - دەدى ول.
راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتى مەملەكەتتىڭ قورعانىس قابىلەتىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ زاماناۋي تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ، اسكەري-ەسەپتىك ماماندىقتار تىزبەسىن كەڭەيتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
2025-جىلدان باستاپ ينستيتۋتتا اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس باعىتى بويىنشا زاپاستاعى وفيتسەرلەردى دايارلاۋ جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ كەڭىنەن قولدانىلۋى جاعدايىندا مۇنداي ماماندار ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىن قورعاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
ينستيتۋتتا اسكەري دايارلىق باعدارلامالارى ىسكە قوسىلعاننان بەرى زاماناۋي اسكەري-ەسەپتىك ماماندىقتار بويىنشا 190 نان استام زاپاستاعى وفيتسەرلەر مەن سەرجانتتار دايىندالدى.
وسىعان دەيىن اسكەري جوعارى وقۋ ورنىنىڭ 160 تان اسا تۇلەگى وفيتسەرلىك قىزمەتكە كىرىسەتىنىن جازعان ەدىك.