قارۋلى كۇشتەردە جاڭا ماماندىقتار مەن سيفرلىق جۇيەلەر داميدى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ بولاشاق وفيتسەرلەرى مەن ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى كومانديرلەر دايارلايتىن اسكەري وقۋ ورىندارىندا جاڭا وقۋ جىلى باستالدى، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءبىلىم كۇنىنە وراي قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆ قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري وقۋ ورىندارىنىڭ باسشىلىعى جانە پروفەسسورلىق-وقىتۋشىلىق قۇرامىمەن بەينەكونفەرەنسيا وتكىزدى.
ول زاماناۋي قارۋلى قاقتىعىستار تاجىريبەسىنە قاراي وقۋدىڭ پراكتيكالىق باعىتىن كۇشەيتۋگە نازار اۋداردى.
- دايارلىقتىڭ نەگىزىن پراكتيكالىق ساباقتار، قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكانى قولدانۋ، كوماندالىق-شتابتىق جاتتىعۋلار جانە ۇرىس جاعدايلارىن مودەلدەۋ قۇراۋى ءتيىس. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - جاڭا بۋىن وفيتسەرىن دايارلاۋ. ول كاسىبي، تەحنولوگيانى جەتىك مەڭگەرگەن، باستاماشىل، جاعدايدى جەدەل باعالاپ، نەگىزگى شەشىم قابىلداي الاتىن جانە سول شەشىمى ءۇشىن جاۋاپ بەرە الاتىن مامان بولۋى كەرەك، - دەدى ول.
اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆ اسكەري ءبىلىم ساپاسى قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك ازىرلىگى مەن قابىلەتىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلىندا ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن جۇيەلەر، روبوتوتەحنيكا، سيفرلىق تەحنولوگيالار جانە اۆياتسيا سالالارىنداعى جاڭا ماماندىقتار مەن دايارلاۋ باعىتتارىن قۇرۋعا جانە دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت، - دەدى ول.
اسكەري ءبىلىم بەرۋدى سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ ماسەلەسىنە توقتالعان داۋرەن قوسانوۆ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن، سيفرلىق پلاتفورمالاردى، ەلەكتروندىق ترەناجەرلەردى، ۆيرتۋالدى زەرتحانالار مەن سيمۋلياتسيالىق تەحنولوگيالاردى وقۋ باعدارلاماسىنا بەلسەندى ەنگىزۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى وقىتۋشىلاردىڭ قاعازباستىلىعى مەن بەيىندى ەمەس جۇكتەمەسىن ازايتۋ قاجەتتىگىنە دە توقتالدى. بۇل رەتتە «Askeri Ziyat» اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ ورتاسى رەتىندەگى رولىنە نازار اۋداردى.
- سيفرلاندىرۋ وقىتۋشىنى ارتىق جۇكتەمەدەن بوساتىپ قانا قويماي، ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋى ءتيىس. جاساندى ينتەللەكتىنى اكادەميالىق ادالدىقتى ساقتاي وتىرىپ، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، ەڭ باستىسى، قابىلدانعان شەشىم ءۇشىن ادامنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ساقتاي وتىرىپ، ساۋاتتى ءارى جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانۋ ماڭىزدى، - دەدى ول.
اسكەري وقۋ ورىندارىنىڭ عىلىمي الەۋەتىن نىعايتۋ ماقساتىندا ۆەدومستۆو باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى پەرسپەكتيۆالى عىلىمي زەرتتەۋلەر اسكەرلەردىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە ساي بولۋى، پراكتيكادا قولدانىلۋى جانە ءتيىستى سىناقتاردان كەيىن قارۋلى كۇشتەردىڭ قىزمەتىنە ەنگىزىلۋى كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە بولاشاق وفيتسەرلەردى تاربيەلەۋ، اسكەري ءتارتىپتى نىعايتۋ جانە كانديداتتاردى ىرىكتەۋ ساپاسىن ارتتىرۋ تاپسىرمالارى بەلگىلەندى. بۇعان قوسا جاۋاپكەرشىلىك، ءوزىن-ءوزى تاربيەلەۋ، كوشباسشىلىق قاسيەتتەر مەن اسكەري مىندەتتى ادال ورىنداۋعا دايىندىقتى قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
كەڭەس سوڭىندا اسكەري وقۋ ورىندارىنىڭ باسشىلىعى مەن پروفەسسورلىق-وقىتۋشىلىق قۇرامعا جاڭا وقۋ جىلىنا ارنالعان ناقتى تاپسىرمالار بەرىلدى.
وسىعان دەيىن قارۋلى كۇشتەر تاريحىندا تۇڭعىش رەت كيبەرقاۋىپسىزدىك وفيتسەرلەرى تۇلەپ ۇشقانى تۋرالى جازدىق.