قارۋلى كۇشتەردە ۇشقىشسىز جۇيەلەر مەن جاساندى ينتەللەكت وقىتىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قارۋلى كۇشتەرىندە SARBAZ+ جوباسى اياسىندا دروندار، سيفرلىق تەحنولوگيالار جانە جاساندى ينتەللەكت باعىتتارى بويىنشا ماماندار دايارلانادى.
بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ سيفرلاندىرۋ جونىندەگى ورىنباسارى دارحان احمەديەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبا زاماناۋي اسكەري قىزمەتشىنىڭ كەلبەتىن قالىپتاستىرۋعا جانە اسكەري قىزمەت كەزىندە دە، ونى اياقتاعاننان كەيىن دە قاجەت بولاتىن پراكتيكالىق داعدىلاردى دامىتۋعا باعىتتالعان.
- جوبا اياسىندا بايلانىس جانە تەلەكوممۋنيكاتسيا، راديوبايلانىس، ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەر، سيفرلىق تەحنولوگيالار جانە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى بويىنشا ماماندار دايارلاۋعا ارنالعان مامانداندىرىلعان سىنىپتار قۇرىلىپ جاتىر، - دەدى دارحان احمەديەۆ.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، قازىرگى زامانعى قارۋلى قاقتىعىستاردا ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەردىڭ، روبوتتاندىرىلعان كەشەندەردىڭ جانە زياتكەرلىك باسقارۋ جۇيەلەرىنىڭ ماڭىزى ارتىپ كەلەدى. وسىعان بايلانىستى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى باعىتىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر.
سونداي-اق اسكەري قىزمەتشىلەر ءۇشىن تەحنيكالىق زەرتحانالار مەن سيفرلىق دايىندىق سىنىپتارىن قامتيتىن زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمى قالىپتاستىرىلىپ جاتىر.
دارحان احمەديەۆتىڭ ايتۋىنشا، اسكەري قىزمەتشىلەر Tech Orda باعدارلاماسى اياسىندا جاساندى ينتەللەكت، دەرەكتەردى قورعاۋ جانە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك باعىتتارى بويىنشا ءبىلىم الىپ، حالىقارالىق سەرتيفيكاتتارعا يە بولا الادى
- وقۋ ناتيجەسىندە حالىقارالىق سەرتيفيكاتتار بەرىلەدى. بۇل اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا جانە قىزمەتىن اياقتاعاننان كەيىن ەڭبەك نارىعىنداعى مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري قىزمەتىن اياقتاعان ازاماتتاردىڭ ارنايى تەستىلەۋ ارقىلى ۇ ب ت تاپسىرماي-اق جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسە الاتىنىن حابارلاعان ەدى.