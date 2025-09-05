قارجىلاندىرۋدىڭ قىسقارۋىنا بايلانىستى 278 ميلليون بالا وقۋعا بارا المايدى – ب ۇ ۇ
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى بالالار قورىنىڭ (UNICEF) مالىمەتى بويىنشا، جاھاندىق ءبىلىم بەرۋدى قارجىلاندىرۋ كۇرت ازايىپ كەلەدى، ياعني 2026 -جىلعا قاراي تاعى 6 ميلليونعا جۋىق بالا مەكتەپكە بارماۋى مۇمكىن.
بولجام بويىنشا، تابىسى جوعارى ەلدەردىڭ ءبىلىم سالاسىنا بولەتىن رەسمي كومەگى 3,2 ميلليارد دوللارعا ازايادى. بۇل 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا 24 پايىزعا كەم. قىسقارتۋدىڭ 80 پايىزعا جۋىعى ءۇش دونور ەلگە تيەسىلى.
قىسقارتۋ مەكتەپكە بارمايتىن بالالاردىڭ سانىن 272 ميلليوننان 278 ميلليونعا دەيىن ارتتىرادى. بۇل گەرمانيا مەن يتالياداعى بارلىق باستاۋىش مەكتەپتىڭ جابىلۋىمەن بىردەي بولادى.
ەڭ ۇلكەن شىعىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى ءالسىز ايماقتاردا بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. باستى سوققى باستاۋىش بىلىمگە تيەدى: وعان كومەك ۇشتەن بىرىنە قىسقارۋى مۇمكىن. UNICEF باعالاۋى بويىنشا، بۇل جاھاندىق ءبىلىم داعدارىسىن تەرەڭدەتىپ، مەكتەپكە بارمايتىن بالالار ءۇشىن بولاشاقتا ەڭبەك نارىعىندا پروبلەمالار تۋعىزادى.
قارجىلاندىرۋدى قىسقارتۋ تەك سىنىپتارعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار كوپتەگەن بالانى تاماقتاندىرۋدىڭ جالعىز تۇراقتى كوزى بولىپ تابىلاتىن مەكتەپتەگى تاماقتاندىرۋ باعدارلامالارىنا دا قاۋىپ توندىرەدى.
UNICEF دونورلاردى بىلىمگە كومەكتىڭ كەم دەگەندە جارتىسىن ناشار دامىعان ەلدەرگە باعىتتاۋعا، گۋمانيتارلىق باعدارلامالاردى قارجىلاندىرۋدى ساقتاپ قالۋعا، سونداي-اق ەرتە جاستاعى جانە باستاۋىش بىلىمگە باسىمدىق بەرۋگە شاقىرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىلعى وقۋ جىلىندا گازادا 660000 بالا مەكتەپتەن تىسقارى قالدى.
