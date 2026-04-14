قارجى مينيسترلىگى تۇرعىنداردىڭ شوتتارىن جاپپاي بۇعاتتاۋ جاعدايىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ 9-ساۋىردە ەلدە بانك شوتتارىن جاپپاي بۇعاتتاۋ سەبەبىنە تۇسىنىك بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل وقيعا جاڭا اقپاراتتىق جۇيەلەردى ەنگىزۋ كەزىندەگى تەحنيكالىق ىركىلىسكە بايلانىستى بولدى.
- قازىر كەدەندىك جانە سالىق جۇيەلەرىن تولىق كولەمدە جاڭعىرتۋدى ەنگىزىپ جاتىرمىز. بۇل سالىق سالاسىنداعى اكىمشىلەندىرۋدىڭ ينتەگراتسيالانعان جۇيەسىن ەنگىزۋ اياسىندا مۇنداي جاعداي بولدى. بۇل ورىندالماعان بەرەشەك تۋرالى حابارلامالارعا قاتىستى. اتاپ ايتقاندا، جۇيە شارتتى تۇردە الدىڭعى كەزەڭدەردە قارىزى بار بارلىق بەرەشەگى بارلاردى اۆتوماتتى تۇردە قامتىعان. وسى ورايدا 1-قاڭتاردان باستاپ بارلىق قارىزداردى شىعارۋ مىندەتى قويىلعان ەدى، - دەدى ە. ءبىرجانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاۋلىك ىشىندە تەحنيكالىق ماسەلەلەر تولىق شەشىلدى.
- راسىندا، قولايسىز جاعداي بولدى. مۇنداي تەحنيكالىق ىركىلىستەر ورىن الاتىنىن مويىندايمىز. ەڭ باستىسى، بۇل جۇيەنى ەنگىزدىك. جاڭا جۇيەلەردى ەنگىزۋ قۋاتتاردى ارتتىرۋعا، بيزنەسپەن جۇمىستى جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. كەز كەلگەن جاڭا جۇيەدە باستاپقىدا اقاۋلار بولادى. سوندىقتان وسى جۇيەنى جاقسارتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ەسكە سالساق، بيىل اقپان ايىندا قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ اۋديت دەپارتامەنتى بەرەشەكپەن جۇمىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى قايسار ارىن جاڭا 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى قاڭتارىنان باستاپ سالىق بەرەشەگىن ءوندىرىپ الۋدىڭ ءتارتىبى قالاي وزگەرگەنىن ايتتى.