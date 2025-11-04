قارجى مينيسترلىگى الاقانمەن تولەم جاساۋ جۇيەسىن ەنگىزە مە
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى اسەت تۇرىسوۆ قازاقستاندا ادامنىڭ الاقانى ارقىلى تولەم جاساۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ قانشالىقتى قاۋىپسىز ەكەنىن ايتتى.
بۇگىن ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەلدەگى بانكتەردىڭ ءبىرىنىڭ الاقانمەن تولەم جاساۋ جۇيەسىن ەنگىزۋىنە قاتىستى سۇراق قويىلدى. - بۇل جۇيە قانشالىقتى قاۋىپسىز؟ مەملەكەتتىك ورگاندار دا تولەمنىڭ وسى جۇيەسىن ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرما؟، - دەپ سۇرادى تىلشىلەر.
ءوز كەزەگىندە ۆيتسە-مينيستر قازىر ەلدەگى بانكتەردى سيفرلاندىرۋ دەڭگەيى وتە جوڭعارى ەكەنىن ايتتى.
- بۇل باعىتتاعى جاڭا تەتىكتەردى ق ر ۇلتتىق بانكى ۇنەمى قاداعالاپ وتىراتىنى بەلگىلى. كەز كەلگەن وسىنداي تەحنيكالىق جاڭا تەتىكتەر اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارى قامتىلعان ءتيىستى زاڭعا سايكەس قاتاڭ تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى. مەنىڭ ويىمشا، بۇل جاڭا تەتىك سىناقتان ءوتىپ، تىڭعىلىقتى تەكسەرىلەدى. سوندىقتان زاڭناما اياسىندا بۇل جاڭا تەتىكتەر زاڭعا سايكەس بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بارلىق راسىمدەردەن ءوتۋى قاجەت، - دەدى ءا. تۇرىسوۆ.
سونىمەن قاتار ول مەملەكەتتىك ورگانداردا وسى تەحنولوگيانى ەنگىزۋ جوسپارى قاراستىرىلماعانىن ايتتى.
- قارجى مينيسترلىگى مۇنى ءالى قاراستىرمادى. ءبىراق الداعى ۋاقىتتا ونىڭ تيىمدىلىگىن جانە ونىڭ بارلىق تالاپتارعا ساي كەلەتىنىن كورسەك، جاڭا جۇيەنى قولدانۋ مۇمكىندىگى پىسىقتالۋى ىقتيمال. ازىرگە، بۇل شەشىم قارجى مينيسترلىگىندە قاراستىرىلعان جوق، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانا قالاسىنداعى 113-جالپى ورتا «كەلەشەك» مەكتەبىندە يننوۆاتسيالىق بيومەتريالىق جۇيە ىسكە قوسىلدى.
بۇل - وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە وقۋ پروتسەسىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن جاڭا تەحنولوگيانىڭ ءبىر ءتۇرى. «Alaqan» جۇيەسى مەكتەپكە كىرۋ، شىعۋ جانە اسحاناعا كىرۋدى باقىلاۋدىڭ جاڭا ءتاسىلى رەتىندە قۇرىلدى. بۇل جۇيە وقۋشىلاردىڭ الاقاندارىن سكانەرلەۋ ارقىلى جۇمىس ىستەيدى. ءار وقۋشىنىڭ الاقان سيپاتى ارنايى سيفرلىق جۇيەگە تىركەلەدى، جانە ولار مەكتەپكە كىرىپ-شىعۋ كەزىندە نەمەسە اسحاناعا كىرگەندە، تەك الاقاندارى ارقىلى عانا تىركەلىپ وتەدى.