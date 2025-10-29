قاراۋسىز جۇرگەن مال يەلەرىنە جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - جول ۇستىندە جىلقى مەن سيىردى قاعىپ، كولىكتىڭ اپاتقا ۇشىراۋى جىل سايىن كوبەيىپ بارادى. بۇل تۇرعىدا جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرۋ ماقساتىندا زاڭناماعا ءتيىستى وزگەرىس ەنگىزىلمەك.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆتىڭ ايتۋىنشا، مالدىڭ كىمگە تيەسىلى ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن سىرعا نەمەسە چيپ سالۋ ماسەلەسى كوتەرىلىپ وتىر. سونداي-اق بۇل ءىس-شارالار مال ۇرلىعىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا دا جاسالىپ جاتىر.
- قازىر مال قۇلاعىنا سىرعا تاعۋ نەمەسە چيپ سالدىرۋدا ەشقانداي پروبلەما جوق. بۇعان دەيىن سىرعا الۋعا قاتىستى كونكۋرس راسىمدەرى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرىندا بولعان. وتكەن جىلدان وسى قىزمەتتەردى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا بەردىك، قاراجاتپەن تولىق قامتاماسىز ەتىلدى، - دەدى ا. سۇلتانوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر اۋىلداردا تىركەلمەگەن مال ءالى دە بار. سوندىقتان زاڭناما اياسىندا مالعا سىرعا مەن چيپتى تاعۋدى مىندەتتەيتىن وزگەرىس ەنگىزىلىپ جاتىر.
- ەرەجە بويىنشا تىركەۋ ءۇشىن سىرعا مەن چيپتى الۋى كەرەك. قازىر ءتيىستى زاڭناماعا وزگەرىس ەنگىزىپ جاتىرمىز. ونىڭ ماقساتى - جاۋاپكەرشىلىكتى ەنگىزۋ. ماسەلەن، جايىلىپ جۇرگەن مالدىڭ اۆتوجولعا شىعۋى سالدارىنان جول-كولىك وقيعالارى بولىپ جاتىر. ءتيىستى ۇسىنىلعان نورما قابىلدانسا، مال يەلەرىنە جاۋاپكەرشىلىك بولادى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
بۇعان دەيىن سوڭعى جىلدارى قاراۋسىز مالدىڭ كەسىرىنەن جول اپاتى جيى تىركەلىپ، قايعىلى وقيعالار ازايماي تۇرعانىن جازعان ەدىك.