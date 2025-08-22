ق ز
    19:44, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    قاراشادا قازاق ءتىلىن ۇيرەتەتىن ج ي-اگەنت ىسكە قوسىلادى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە قازاق ءتىلىن ۇيرەتەتىن ج ي-اگەنت ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى «Jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا ش. شاياحمەتوۆ اتىنداعى «ءتىل قازىنا» ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ باس ديرەكتورى ماقپال جۇماباي ايتتى.

    Қазақ тілі
    Фото: Kazinform

    - الداعى ۋاقىتتا ءبىز جاساپ جاتقان ج ي- اگەنت قازاق ءتىلىن ۇيرەتە باستايدى. سونداي-اق ول قولدانۋشىنىڭ قازاق ءتىلىن ءبىلۋ دەڭگەيىن انىقتاپ، وعان ارنالعان جەكە باعدارلامانى ازىرلەپ بەرەدى. ونىڭ العاشقى نۇسقاسى قاراشا ايىندا ىسكە قوسىلادى. كەيىن ول جىل سايىن جەتىلدىرىلىپ وتىراتىن بولادى، - دەدى ول.

    ودان بولەك، سپيكەر بۇل جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ەڭ باستى قاسيەتى ونىڭ بەيىمشىلدىگىنە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - ءتىل ۇيرەنۋشى كادىمگى اداممەن سويلەسىپ وتىرعانداي وعان ساۋالىن قويادى، ول جاۋاپ بەرەدى. قولدانۋى وتە قاراپايىم. سول 5-6 سۇراقتىڭ اياسىندا ول قولدانۋشىنىڭ ءتىلدى مەڭگەرۋ دەڭگەيىن انىقتاپ الادى. سودان كەيىن قازاق ءتىلىن اقىرىنداپ-اقىرىنداپ، ويناپ، سۋرەتتەر سالىپ بەرىپ - قولدانۋشىنى قيناماي ۇيرەتەتىن بولادى. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، بۇل قازاق تىلىنەن ساباق بەرەتىن مۇعالىمدەرگە تاپتىرماس كومەكشى قۇرالعا اينالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ماقپال جۇماباي.

    ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن سپيكەر قازاق ءتىلى بىرتىندەپ تەحنولوگيانىڭ تىلىنە اينالىپ كەلە جاتقانىن ايتقان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
