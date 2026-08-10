قاراعاندى وبلىسىندا TikTok-تا بالاعات سوزدەر ايتقان ايەل جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ينتەرنەت كەڭىستىگىنە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى تىكەلەي ەفيرلەردىڭ بىرىنەن ادەپسىز مازمۇنداعى جازبانى انىقتادى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
تىكەلەي ەفير بارىسىندا 42 جاستاعى ايەل بالاعات سوزدەر ايتىپ، ادەپسىز ىم-يشارالار كورسەتكەن.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزگەن تەكسەرۋ ناتيجەسىندە قۇقىق بۇزۋشىنىڭ شاحان كەنتىنىڭ تۇرعىنى اراي قۇرىمبايەۆا ەكەنى انىقتالدى. سوت شەشىمىمەن ول اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، وعان ايىپپۇل تۇرىندەگى جازا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە مونيتورينگ جۇرگىزۋدى جالعاستىرادى. سيفرلىق ورتادا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، ولاردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ باعىتىنداعى جۇمىستار تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
وسىعان دەيىن سەمەي قالاسىندا TikTok جەلىسىندەگى ەفيردە زاڭ تالاپتارىن بۇزعان ايەل جاۋاپقا تارتىلعانى تۋرالى جازدىق.