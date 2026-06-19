قاراعاندى وبلىسىندا جۇكتى ايەلدەر مەديسينالىق مەكەمەگە زاڭسىز اقشا تولەگەن
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ سالاسىنداعى زاڭدىلىقتىڭ ساقتالۋىنا تەكسەرۋ جۇرگىزدى. تەكسەرۋ بارىسىندا ايەلدەردەن جۇكتىلىكتى جاساندى تۇردە ءۇزۋ قىزمەتتەرى ءۇشىن نەگىزسىز اقشا الىنعانى انىقتالدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس اتالعان قىزمەتتەر مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى اياسىندا تەگىن كورسەتىلۋى ءتيىس.
م ءا م س جۇيەسىندە ساقتاندىرىلعان پاتسيەنتتەر ءوز قۇقىقتارىن پايدالانۋ مۇمكىندىگىنەن نەگىزسىز ايىرىلىپ، مەديسينالىق قىزمەتتەر ءۇشىن ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن تولەم جاساۋعا ءماجبۇر بولعان.
وبلىستىق پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، سوڭعى 3 جىل ىشىندە مەديتسينالىق قىزمەتتەر ءۇشىن ەكى رەت تولەم الىنعان 775 جاعداي انىقتالدى. ولاردىڭ جالپى سوماسى 22 ميلليون تەڭگە بولدى.
ءاليحان بوكەيحان اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ ۇسىنۋى بويىنشا 218 ايەلگە جالپى سوماسى 7 ميلليون تەڭگە كولەمىندە قاراجات قايتارىلدى. قاراجاتتى قايتارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، ەلدە م ءا م س اياسىنداعى قىزمەت كورسەتۋشىلەرگە جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەدى.