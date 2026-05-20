قاراعاندى وبلىسىندا ءبىر قابىرگە تالاسقان ەكى وتباسى ءمايىتتى قازىپ الدى
استانا. قازاقپارات - قاراعاندى وبلىسىندا ەكى وتباسى ءبىر قابىرگە بايلانىستى داۋعا ءتۇسىپ، ماسەلە سوتقا دەيىن جەتكەن، دەپ حابارلايدى «24KZ».
ەكى تاراپ تا ءدال وسى جەرگە ءوز تۋىسىنىڭ جەرلەنگەنىنە سەنىمدى بولعاندىقتان، ءبىر قابىرگە داۋلاسقان. داۋ سوتقا دەيىن جەتىپ، د ن ق ساراپتاما جۇرگىزۋ ءۇشىن ءمايىتتىڭ ءبىرى قابىردەن شىعارىلعان. قابىر باسىنا ەكى وتباسى مۇشەلەرىمەن بىرگە مەشىت قىزمەتكەرلەرى، كۋاگەرلەر جانە پوليتسيا شاقىرىلعان. وسى جەرگە اناسىن ءبىر جارىم جىل بۇرىن جەرلەگەنىن ايتقان ايگۇل ءجاميلينوۆا، قابىر ورنىنا ارنايى قازىقتار قاعىپ، لەنتامەن بەلگىلەپ كەتكەنىن ايتادى. الايدا وتكەن جازدا زيراتقا كەلگەندە، بۇل جەرگە بوتەن ادامنىڭ قۇلپىتاسى قويىلعانىن كورگەن.
ەكىنشى تاراپ تا وزدەرىنىڭ دالەلدەرى مەن كۋاگەرلەرى بار ەكەنىن ايتىپ وتىر. ولاردىڭ سوزىنشە، تۋىستارىنىڭ قابىرىنە ۇنەمى بارىپ تۇرعان. قازىرگى ۋاقىتتا قابىردە ءبىر عانا ادامنىڭ جەرلەنگەنى انىقتالعانىمەن، ونىڭ ناقتى كىم ەكەنى ازىرگە بەلگىسىز. دەنەنىڭ كوپ بولىگى ىدىراپ كەتكەن. ايەلدەردىڭ ەكەۋى دە يسلام شاريعاتىمەن جەرلەنگەن.
1,5 جىل جاتقان ءمايىت قازىپ الىنىپ، ساراپتاماعا جىبەرىلگەن. اتالعان جايتتى قاراعاندى وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى. «ءمايىتتىڭ كىم ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن ەكسنۋماتسيا پروتسەسى جاسالدى. ەكسپەرتيزا ناتيجەسى كەلگەن سوڭ، ءىس قارالۋى جاڭارتىلادى. قازىر اپپەلياتسيالىق ساتىدا»، دەدى رەسمي وكىل. ءمايىت قالدىقتارى ساراپتاماعا جىبەرىلىپ، د ن ق ناتيجەسى شامامەن 30 كۇن ىشىندە دايىن بولادى.