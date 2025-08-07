قاراعاندىدا ءىرى كولەمدەگى كونترافاكتىلىك تاۋارلار تاركىلەندى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا LEGO كومپانياسىنىڭ تاۋار بەلگىلەرىن زاڭسىز پايدالانا وتىرىپ جاسالعان كونترافاكتىلىك ونىمدەردىڭ ءىرى كولەمدە تارالۋىنا جول بەرىلمەدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
قاراعاندى وبلىستىق كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسى مەن ادىلەت دەپارتامەنتى بىرلەسىپ جۇرگىزگەن «كونترافاكت» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا زاڭسىز ءونىمدى انىقتاۋ بويىنشا كەشەندى رەيدتەر وتكىزىلدى.
تەكسەرۋ LEGO كومپانياسىنىڭ رەسمي وتىنىشىنە سايكەس جۇرگىزىلدى. كومپانيا وكىلدەرى قازاقستان نارىعىندا جالعان ونىمدەردىڭ تارالۋىنا الاڭداۋشىلىق بىلدىرگەن.
قالاداعى بىرنەشە دۇكەن مەن قويماعا جاسالعان تەكسەرىس بارىسىندا جالپى قۇنى شامامەن 1 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن 175-تەن استام كونترافاكتىلىك LEGO كونسترۋكتورى تاركىلەندى.
ساراپتاما ناتيجەسى تاركىلەنگەن تاۋارلاردىڭ ءتۇپنۇسقا LEGO ونىمدەرىنە ۇقسامايتىنىن، ساپاسىنىڭ تومەن ەكەنىن جانە ءوندىرۋشى تۋرالى مالىمەتتىڭ جوق ەكەنىن انىقتادى.
اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 158-بابى بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى.
زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە كونترافاكتىلىك ونىمدەرمەن كۇرەس جۇمىستارى جالعاسادى.
ايتا كەتەيىك، كونتراباندالىق جولمەن تاۋار تاسىپ، مەملەكەتكە 10 ميلليارد تەڭگە زالال كەلتىرگەندەر ۇستالدى.