قاراعاندى وبلىسىندا ۇرلانعان 45 جىلقى تيەلگەن جۇك كولىگى ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - قاراعاندى وبلىسىندا بلوك-بەكەتتە پوليتسەيلەر ۇرلانعان 45 جىلقى تيەلگەن جۇك كولىگىن توقتاتتى. تەكسەرۋ كەزىندە 27 جىلقىنىڭ يەسى انىقتالدى. وقيعا بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
9 -قاراشا كۇنى قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنە استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن ۇرلانعان جىلقىلار تيەگەن كاماز جۇك كولىگى قاراعاندىعا قاراي باعىت الىپ بارا جاتقانى جونىندە جەدەل اقپارات كەلىپ ءتۇستى.
تەمىرتاۋ قالاسىنداعى بلوك-بەكەتتەردىڭ بىرىندە تەكسەرىس جۇرگىزىپ جاتقان پاترۋلدىك پوليتسەيلەر اتالعان كولىكتى توقتاتتى. كولىكتى باسقارعان ازامات تۇركىستان وبلىسىنىڭ 48 جاستاعى تۇرعىنى بولعان.
تەكسەرىس بارىسىندا جۇرگىزۋشى 45 باس جىلقىنى ستەپنوگورسك قالاسىنىڭ تۇرعىنىنان 13,5 ميلليون تەڭگەگە ساتىپ العانىن ايتتى. جىلقىلاردىڭ ناقتى يەلەرىن انىقتاۋ ماقساتىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جىلقىلاردى بەينەجازباعا ءتۇسىرىپ، ءار وڭىردەگى شارۋا قوجالىقتارىنىڭ چاتتارىنا جىبەرگەن، - دەپ حابارلادى قاراعاندى وبلىسى پ د كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى مەيىرجان سلامبەكوۆ.
ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن اقمولا وبلىسىنىڭ 54 جاستاعى تۇرعىنى بەينەجازبادان وزىنە تيەسىلى ۇرلانعان 27 جىلقىسىن تانىعان. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.