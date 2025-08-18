قاراعاندى وبلىسىندا 76 جاستاعى اجە تراكتور تىزگىندەيدى
استانا. قازاقپارات- قاراعاندى وبلىسىندا 76 داعى اجە تراكتور تىزگىندەيدى.
ءشايزا وتەبايەۆا ۇزاق جىل وتاعاسىمەن بىرگە اۋىل شارۋاشىلىعىندا ەڭبەك ەتكەن. بۇگىندە بالالارى دا، كەلىنى دە تراكتور جۇرگىزەدى. اقباي- قىزىلباي اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ءشايزا وتەبايەۆا جاستايىنان تەحنيكاعا ءۇيىر بولدى. قىرداعى ەڭبەككە ەرتە ارالاستى. قارشاداي قىز جەر جىرتىپ، ءشوپ شاۋىپ، قىستاقتارعا مال ازىعىن جەتكىزگەن. سول قايسار مىنەزى ارقاسىندا نەبارى 15 جاسىندا وزات مەحانيزاتور اتاندى.
ءشايزا وتەبايەۆا، ەڭبەك ارداگەرى:
- سەگىزىنشى سىنىپتى بىتىرگەننەن كەيىن تراكتور كۋرسى اشىلدى. سوعان جازىلدىم مەن. جاسىڭ تولعان جوق دەپ ايتتى. مەن جوق دەپ العان بەتىمنەن قايتقانىم جوق. تراكتوردى ءمىندىم دە ءجۇرىپ كەتتىم.
تەحنيكانى جەتىك مەڭگەرگەننەن كەيىن «ك-700» تراكتوردى دا، كومبايندى دا جۇرگىزدى. ەڭبەك ارداگەرىنىڭ ونەگەلى ومىرىنەن مىنا «متز-80» تراكتورى سىر شەرتەدى دەۋگە بولادى. ونى 1985 -جىلى سوۆحوز باسشىلىعى سىيعا تارتقان.
اجەمىزدىڭ ومىرلىك سەرىگى بايسەركە ءاشىموۆ تە ۇزدىك مەحانيزاتور بولدى. قازىر بالالارى ءتىپتى كەلىنى دە تراكتور تىزگىندەي الادى. وسى اۋلەتتىڭ كەلىنى مەرۋەرت تەحنيكامەن جاقسى تانىس.
مەرۋەرت ءاشىموۆا، كەلىنى:
- ەنەم ۇيرەتتى تراكتورعا وتىرۋدى. باسىندا قورىقتىم، ماشيناعا ۇيرەن دەدى. مەن دە 15 جاسىمدا تەپكەم دەپ «ۆولگاعا» وتىرعىزىپ قورقىنشىمدى سول كىسى جەڭدى. سودان كەيىن وسى تاركتوردى ۇيرەتتى. قازىر مىنە ەپتەپ جولداسىما كومەكتەسەمىن. ۇلداردىڭ قولى تيمەي قالادى.
ءشايزا اجە دۇنيەگە 8 بالا اكەلگەن التىن قۇرساقتى انا. تۇزدەگى قاۋىرت جۇمىستا جۇرگەنىمەن ءۇي شارۋاشىلىعىنا دا، بالا تاربيەسىنە دە ۇلگەرەتىن، - دەيدى اۋىلداستارى.
اق جاۋلىقتى انا قازىر قۇرمەتتى دەمالىستا، نەمەرەلەرىنىڭ ورتاسىندا. اۋىلداعى قوعامدىق جۇمىستاردىڭ بىرىنەن قالمايدى. ەڭبەك ارداگەرىنىڭ ونەگەلى ءومىرى جاس ۇرپاق ءۇشىن مول تاجىريبە مەكتەبى.
