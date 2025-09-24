قاراعاندى مەن سەمەيدى بايلانىستىراتىن تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىدان سەمەيگە جەتۋ ەندى اناعۇرلىم جىلدام ءارى ىڭعايلى بولماق. 23 -قىركۇيەكتەن باستاپ «سارى- ارقا» اۋەجايىنان تىكەلەي اۋە رەيسى ۇشا باستادى. ۇشاق اپتاسىنا ەكى رەت - سەيسەنبى جانە بەيسەنبى كۇندەرى قاتىنايدى. بيلەت قۇنى - 15 مىڭ تەڭگە.
جاڭا باعىت الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋە تاسىمالدارىن سۋبسيديالاۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلدى. ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلى وسى ماقساتقا 415 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات قاراستىرىلعان. بۇل قارجى جولاۋشىلار سانى از نەمەسە شىعىندارى جوعارى باعىتتاردى قولداۋعا باعىتتالادى.
سۋبسيديا بەرىلەتىن باعىتتار قاتارىنا قاراعاندى - سەمەي رەيسىمەن قاتار، قاراعاندى - ورال جانە قاراعاندى - اقتاۋ قاتىناستارى دا ەنگەن. مەملەكەتتىك قولداۋ ەسەبىنەن بيلەت باعاسى قولجەتىمدى دەڭگەيدە ساقتالادى - ءبىر باعىتقا 15 مىڭنان 25 مىڭ تەڭگەگە دەيىن.
مۇنداي شارا وڭىرلەر اراسىنداعى تۇراقتى اۋە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋگە، رەيستەردىڭ توقتاپ قالۋىنا جول بەرمەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن بىرگە ىشكى تۋريزمدى دامىتۋعا، حالىقتىڭ موبيلدىگىن ارتتىرۋعا جانە ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءوڭىرارالىق بايلانىسىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا باعىتتار ستۋدەنتتەر، كاسىپكەرلەر جانە ىسساپارمەن جۇرەتىن ماماندار ءۇشىن ەرەكشە سۇرانىسقا يە بولماق. ويتكەنى ۋاقىت ۇنەمدەۋ مەن بيلەت قۇنىنىڭ قولجەتىمدىلىگى - باستى ارتىقشىلىق.
وسىلايشا، قاراعاندى - سەمەي باعىتىنداعى تىكەلەي رەيستىڭ اشىلۋى جانە سۋبسيديالاۋ باعدارلاماسىنىڭ كەڭەيۋى - قازاقستاننىڭ ىشكى اۆياتسياسىن دامىتۋعا سەرپىن بەرەتىن ماڭىزدى قادام. بۇل تۇرعىندارعا قولجەتىمدى باعاداعى بيلەتتەردى، ۋاقىتتى ۇنەمدەۋدى جانە جاڭا ساياحات پەن ىسكەرلىك مۇمكىندىكتەردى ۇسىنادى.
وسىعان دەيىن الماتى-قۇلجا باعىتىنا ۇشاتىن رەيستەر جيىلەيتىنى جايلى حابارلاعان بولاتىنبىز.