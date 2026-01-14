قارا تەڭىزدەگى شابۋىلدار ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمعا قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر –س ءى م
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ قارا تەڭىزدەگى مۇناي تانكەرلەرمەن بايلانىستى وقيعاعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 13-قاڭتاردا قارا تەڭىزدە بولعان وقيعاعا بايلانىستى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. اتالعان كۇنى كاسپي قۇبىرى كونسورتسيۋمىنىڭ تەڭىز تەرمينالىنا باعىت العان ءۇش مۇناي تانكەرىنە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ارقىلى شابۋىل جاسالعان.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلىنىڭ سوزىنشە، وسىعان بايلانىستى قازاقستان تاراپى ءبىرقاتار ەۋروپالىق ەلدىڭ ەلشىلەرىمەن شۇعىل كەزدەسۋلەر وتكىزدى، سونداي-اق ا ق ش جانە باسقا دا شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن بايلانىس ورناتتى. كەزدەسۋلەر بارىسىندا حالىقارالىق قۇقىق تالاپتارىن ساقتاي وتىرىپ، كومىرسۋتەگىن تاسىمالداۋ، اسىرەسە تەڭىز جولدارىنداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىنىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى.
- سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستاننىڭ ەشقانداي قارۋلى قاقتىعىسقا قاتىسى جوق ەكەنىن جانە جاھاندىق ءارى ەۋروپالىق ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە تۇراقتى ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ەل ەنەرگيا رەسۋرستارىن حالىقارالىق تالاپتارعا ساي، ۇزدىكسىز جەتكىزىپ وتىرعانىن ءمالىم ەتتى. وسى تۇرعىدا اتالعان تانكەرلەردىڭ بارلىق قاجەتتى رۇقساتتارى بولعانى جانە ءتيىستى سايكەستەندىرۋ جابدىقتارىمەن قامتاماسىز ەتىلگەنى ايتىلدى. مينيسترلىك سوڭعى ۋاقىتتا مۇنداي وقيعالاردىڭ جيىلەپ بارا جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، بۇل حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ تۇراقتى جۇمىسىنا قاۋىپ توندىرەتىنىن ەسكەرتتى. وسىعان بايلانىستى قازاقستان سەرىكتەستەرىن وسىنداي جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن بىرلەسكەن شارالار ازىرلەۋگە جانە تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا شاقىرادى، - دەدى ەرلان جەتىبايەۆ.
بۇدان بۇرىن قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كاسپيي قۇبىر كونسورتسيۋمى تەڭىز تەرمينالى ماڭىندا قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق مۇنايىن تاسىمالداۋعا قاتىسقان ەكى كەمەدە تىركەلگەن كەلەڭسىز وقيعالار تۋرالى اقپاراتتى رەسمي تۇردە راستادى.
سونىمەن قاتار «قازمۇنايگاز» ۇ ق» ا ق وكىلدەرى كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ تەرمينالىنداعى تانكەرمەن بولعان وقيعاعا قاتىستى اقپاراتتىق حابارلاما تاراتتى.