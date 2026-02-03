قارا شاتقالداعى اسپالى اينەك كوپىردىڭ جاڭا ەسكيزى تانىستىرىلدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا جاڭا تۋريستىك نىساننىڭ جوباسى تانىستىرىلدى.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ينۆەستورلار كەگەن اۋدانى قارا شاتقال تۋريستىك ايماعىندا سالىناتىن اسپالى اينەك كوپىردىڭ جاڭا جوباسىن ۇسىندى.
جوبانىڭ جالپى قۇنى - 1,5 ميلليارد تەڭگە بولادى. ال قۇرىلىس كەزەڭىندە 120 جۇمىس ورنى، ال نىسان پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن 58 تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلماق. نىسان تولىق ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جىلىنا 400- 600 مىڭ تۋريست قابىلداي الادى.
- قازىرگى تاڭدا اۆتوتۇراق پەن پاۆيلون قۇرىلىسىنا ارنالعان الاڭدى دايىنداۋ جانە تەگىستەۋ بويىنشا جەر جۇمىستارى اياقتالعان. ال جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما مەملەكەتتىك ساراپتامادان ءوتىپ جاتىر. ساراپتاما قورىتىندىسى الىنعاننان كەيىن قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارى باستالماق، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى الماتى وبلىسىنداعى قارا شاتقالعا ۇزىندىعى 170 مەترلىك اينەك كوپىر سالىناتىنى بەلگىلى بولدى.
بىلتىر قارا شاتقالداعى اسپالى اينەك كوپىردىڭ جوباسى قاي ساتىدا ەكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان