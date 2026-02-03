ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:43, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    قارا شاتقالداعى اسپالى اينەك كوپىردىڭ جاڭا ەسكيزى تانىستىرىلدى

    قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا جاڭا تۋريستىك نىساننىڭ جوباسى تانىستىرىلدى.

    Қара шатқалдағы аспалы әйнек көпірдің жаңа эскизі таныстырылды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ينۆەستورلار كەگەن اۋدانى قارا شاتقال تۋريستىك ايماعىندا سالىناتىن اسپالى اينەك كوپىردىڭ جاڭا جوباسىن ۇسىندى.

    جوبانىڭ جالپى قۇنى - 1,5 ميلليارد تەڭگە بولادى. ال قۇرىلىس كەزەڭىندە 120 جۇمىس ورنى، ال نىسان پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن 58 تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلماق. نىسان تولىق ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جىلىنا 400- 600 مىڭ تۋريست قابىلداي الادى.

    Фото: Алматы облысы әкімдігі
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    - قازىرگى تاڭدا اۆتوتۇراق پەن پاۆيلون قۇرىلىسىنا ارنالعان الاڭدى دايىنداۋ جانە تەگىستەۋ بويىنشا جەر جۇمىستارى اياقتالعان. ال جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما مەملەكەتتىك ساراپتامادان ءوتىپ جاتىر. ساراپتاما قورىتىندىسى الىنعاننان كەيىن قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارى باستالماق، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.

    ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى الماتى وبلىسىنداعى قارا شاتقالعا ۇزىندىعى 170 مەترلىك اينەك كوپىر سالىناتىنى بەلگىلى بولدى.

    بىلتىر قارا شاتقالداعى اسپالى اينەك كوپىردىڭ جوباسى قاي ساتىدا ەكەنىن جازعانبىز.

    Фото: Алматы облысы әкімдігі
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
