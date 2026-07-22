قۇمار ويىندارعا تاۋەلدىلىك قالاي ەمدەلەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالالىق پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىعىنىڭ پسيحياتر-ناركولوگى اقبوتا ابۋزاكىروۆا Kazinform تىلشىسىنە لۋدومانيادان ەمدەۋ ۇدەرىسى جونىندە ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، لۋدومانيا دەرتىنىڭ ءۇش كەزەڭى بار.
- ءبىرىنشىسى - ۇتىس ساتىسى. ادام قۇمار ويىندى ەندى باستاپ، سونىڭ ارقاسىندا ادرەنالين، ەيفوريا ءتارىزدى جاقسى سەزىمدەرگە بولەنەدى. مۇنى كوڭىل كوتەرۋ رەتىندە قابىلداپ، ارى قاراي ويناي تۇسەدى. ءىرى ۇتىستارعا، مول تابىسقا كەنەلەدى. ءوزىن جولى بولعىش جان كورىپ، تۇراقتى تۇردە وينايتىن بولادى، - دەيدى پسيحياتر- ناركولوگ.
ال ەكىنشىسى - ۇتىلىس ساتىسى. ويناماسا تۇرا المايتىنداي، تاۋەلدى بولىپ قالعاننان كەيىن، ۇزدىكسىز ۇتىلا باستايدى. ۇتىلعان قارجىسىن قايتارۋ ءۇشىن تاعى دا ويناي بەرەدى. ءسويتىپ، نەسيەلەر، شاعىن نەسيەلەر الىپ، قارىزعا بەلشەسىنەن باتادى. بۇل كەزەڭدە لۋدومان قۇمار ويىندارعا كوڭىل كوتەرۋ ەمەس، اقشا تابۋ قۇرالى رەتىندە قارايدى.
ادەتتە، وسى ەكىنشى كەزەڭدە وتباسى ونىڭ قۇمار ويىندارعا تاۋەلدى ەكەنىن، قارىزىنىڭ كوپتىگىن ءبىلىپ، ءۇي ىشىندە ۇرىس-كەرىس، جانجال كوبەيەدى. جۇمىسىندا دا قيىندىقتار تۋىنداۋى مۇمكىن.
- ال ءۇشىنشى كەزەڭدە لۋدومان پسيحولوگيالىق تۇرعىدا تولىقتاي قۇمار ويىندارعا تاۋەلدى بولادى. وتباسىنداعى جانە جۇمىسىنداعى ماسەلەلەردەن اۋىر كۇيزەلىسكە ءتۇسىپ، كوڭىلى الاڭ مەن ۋايىمنان ارىلمايدى. جانىن ەنجارلىق پەن سەلقوستىق جايلاپ، ەشتەڭەگە زاۋقى سوقپايدى. تەك قۇمار ويىنداردى ويناعىسى كەلىپ تۇرادى. وتباسى ونى وسى تاۋەلدىلىكتەن قۇتقارعىسى كەلىپ، ارەكەت ەتسە، لۋدومان كۇيگەلەكتىككە سالىنىپ، اشۋلانا بەرەتىن بولادى، - دەيدى اقبوتا ابۋزاكىروۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى كەزەڭدە بىرتە-بىرتە الكوگولگە نە ەسىرتكىگە تاۋەلدىلىك سەكىلدى باسقا دا دەرتتەر جامالۋى مۇمكىن.
- لۋدومانيانى ەمدەۋ ءۇشىن ەشقانداي ءدارى جوق. ويتكەنى، ول حيميالىق تاۋەلدىلىك ەمەس، پسيحولوگيالىق دەرت. جوعارىدا ايتقانىمىزداي، كۇيزەلىسكە تۇسىرەتىندىكتەن، ناۋقاسقا تەك انتيدەپرەسسانتتار تاعايىندالۋى مۇمكىن. جالپى، لۋدومانيا پسيحوتەراپيا ارقىلى ەمدەلەدى. ماماندار لۋدوماننىڭ ساناسى، ويلاۋ جۇيەسى، مىنەز-قۇلقىمەن جۇمىس ىستەپ، ماسەلەنىڭ سەبەبىنە قارسى كۇرەسەدى. سەبەبى ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن (كۇيزەلىس، پسيحولوگيالىق السىزدىك ت. ب.). لۋدومانيانى ماماندار پسيحيكالىق تاسىلدەرمەن ەمدەيدى. ول ۇزاق ۋاقىت الۋى مۇمكىن. ءار ادامدا ءارتۇرلى. ناۋقاستىڭ مىنەزىنە، ەمدەلۋگە دەگەن ىشكى قۇلشىنىسىنا بايلانىستى. پسيحو-كوگنيتيۆتى ءارى مىنەز-قۇلىق تەراپياسى بولعاندىقتان، ەم-دومنىڭ ناقتى مەرزىمىن ايتۋ مۇمكىن ەمەس، - دەيدى پسيحياتر- ناركولوگ.
سونىمەن قاتار، ونىڭ سوزىنشە، لۋدوماندى ەمدەلۋگە كوبىنە وتباسى مەن تۋىستارى الىپ كەلەدى. قۇمار ويىندارعا تاۋەلدى ادام بۇل ادەتىن اۋرۋ ەمەس، كوڭىل كوتەرۋ ءتاسىلى نە سۇيىكتى ءىسى دەپ ويلايدى.
- تۋىستارى لۋدوماندى كەز كەلگەن ويىن تۇرىنەن، اقشادان، ساتۋعا بولاتىن زاتتاردان بارىنشا شەكتەگەنى ءجون. قۇمار ويىندارعا تاۋەلدى ادام ءوز ەركىن باسقارا المايدى، سوندىقتان ونى وتباسى باقىلاۋدا ۇستاۋى كەرەك، - دەيدى دارىگەر.